Spotify lanzó un video especial y un EP con el ícono del pop Christina Aguilera este 23 de septiembre en honor al 25º aniversario de su álbum debut homónimo. El segmento forma parte de la serie de videos Spotify Anniversaries.

Filmado en los estudios Mateo de Spotify en Los Ángeles, el episodio presenta a Christina interpretando versiones reimaginadas y acústicas de algunos de sus mayores éxitos, junto con invitados muy especiales, incluidos Sabrina Carpenter y mgk.

A partir de hoy ya pueden disfrutar del EP en la página de Christina en Spotify, que incluye un clip exclusivo del proyecto y la lista de canciones completas, incluyendo What A Girl Wants ft. Sabrina Carpenter (En Vivo) y Genie in A Bottle ft. mgk (En Vivo).

Christina Aguilera y Sabrina Carpenter

Lista de canciones en vivo

Come On Over (Live) – Spotify Anniversaries Version Genie in A Bottle ft. mgk (Live) – Spotify Anniversaries Version Obvious (Live) – Spotify Anniversaries Version I Turn To You (Live) – Spotify Anniversaries Version What A Girl Wants ft. Sabrina Carpenter (Live) – Spotify Anniversaries Version Reflection (Live) – Spotify Anniversaries Version

Acerca de Aniversarios de Spotify

Spotify Anniversaries o Aniversarios de Spotify es una serie de videos episódicos que presenta a algunos de los artistas más grandes de la cultura reflexionando sobres producciones anteriores.

Cada episodio presenta nuevas versiones de canciones atesoradas, entrelazadas con relatos y cuentos inéditos de lo que pasó cuando se grabó el álbum del artista. Hasta ahora, la serie ha presentado TEN con Isaiah Rashad’s Cilvia Demo, and THIRTY con el álbum homónimo de Weezer también conocido como The Blue Album.

El de Christina es el primer episodio TWENTY-FIVE de la serie. El Christina Aguilera’s TWENTY-FIVE Spotify Anniversary incluirá actuaciones de canciones de su álbum debut y reflexiones personales sobre los últimos veinticinco años de la vida del álbum y de su carrera.

Como contenido extra, Christina también está estrenando estas versiones del video como su propio EP, dando a los fans la oportunidad de escuchar un álbum de 6 canciones, creado directamente por artista icónica.

Acerca de Christina Aguilera

Christina Aguilera es una cantautora con múltiples premios Grammy, reconocida por su poderosa voz y sus éxitos. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

Aguilera ha logrado cinco sencillos número 1 en la lista Billboard Hot 100, lo que la convierte en la tercera artista femenina, y cuarta en general, en encabezar la lista en tres décadas consecutivas (décadas de 1990, 2000 y 2010).

Ha ganado siete premios Grammy, incluidos dos premios Grammy Latinos, siendo el más reciente el Premio Grammy Latino 2022 al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por AGUILERA, su segundo álbum en español. Ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tiene el prestigioso honor de ser la única artista menor de 30 años incluida en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

Además, en 2021 recibió el Premio Ícono de la Música inaugural en los People’s Choice Awards, seguido por el Premio Espíritu de la Esperanza en los Billboard Latin Music Awards 2022 y el Premio Defensora del Cambio en los GLAAD Media Awards 2023.

Aguilera continúa usando su voz para el bien, habiendo servido como portavoz global del esfuerzo de Alivio del Hambre Mundial de Yum! Brands desde 2009 y ha ayudado a recaudar más de 150 millones de dólares para el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones para reducir del hambre, además de crear conciencia sobre diversas conversaciones sociales en torno a la violencia doméstica y la igualdad LGBTQ+.

En agosto de 2024, se celebró el 25º aniversario de su álbum debut homónimo, que está siendo conmemorado en Spotify con un nuevo video y EP. Continúa siendo representada por Roc Nation, UTA e imPRint. www.christinaaguilera.com

CREDITS: Director: Bradley J. Calder Executive Producer: Sarah Patellos, Isabelle Homola, Will Noyce, Sarah Francus Production Company: bigkid Producer: Katherine Jordan Line Producer: Vladen Ponomar Edit + Color: Brian Niles Supervising Sound Editor and Mixer: Jack Mason Recording Engineers: Jack Mason and Taylor Kernohan Engineer for Mixing: Taylor Kernohan Mastering Engineer: Oscar Zambrano (TBD) Production Audio Engineer: Tony Perry Production Video Engineer: Nick Kosut Additional Recording Engineers: Ray Charles Brown and Oscar Ramirez Production Coordinator: Arpi Hamzoian 1st AD: Lane Stroud A Cam Operator / DP: Adrian Nieto B Cam Operator: Shane Bagwell C Cam Operator: Jake Coury D Cam Operator: Kalea Calloway A Cam 1st AC: Luke Jamison B Cam 1st AC: Billy Briggs. D Cam 1st AC: Mikaela Thorne 2nd AC: Liam Shore VTR: Gene Balitski Gaffer: Mathias Peralta Best Electric: Joe Escandell SLT: Raul Cervantes Balloon Tech: Erik Arendt Key Grip: Brad Powers Best Grip: Simeon Mihaylov Production Designer: Annie Becker Set Dresser: Jamie Weiss Set Dresser: Evelyn Jimenez Set Dresser: Angus Johnson Set Dresser: Donovan Sykes Set Dresser: Jonathan Rodriguez Set Dresser: Drew Wall Teleprompter Tech: Alexis Pantazis.

Drums: Christopher “ChrisPat” Bounds II Bass: Larry “Flex” Williams Jr Guitar: Michael “Fish” Herring Keys: Rick Pageot Trombone: Garrett Smith Sax: Jesse McGinty Trumpet: Raymond Monteiro Violin: Yasmeen Al-Mazeedi Viola: Desiree Hazley Cello: Jae Won Ahn BGV: Nelson Beato Jr BGV: Sheherazade Holman BGV: Teniola Fynn-Williams BGV: Keisha Renee Stylist: Chris Horan Styling Assistant: Ian Elmowitz Styling Assistant: Elijah Scott Makeup Artist: Etienne Ortega Hair Artist: Iggy Rosales Artist Manager: Sarah Francus Management Coordinator: Mary Sparks Lavey Publicist: Brett Ruttenberg, imPRint Production Manager: Narci Martinez Monitor Engineer: Josh Peixoto

Backline: David Holman Music Director/Music Producer/Playback: Christopher Hartz Tour Manager: Janet Taylor Road Manager: Christopher Miranda Digital/Content: Marcel Frederic Photographer: Dennis Leupold Photographer Assistant: Kevin Leupold Photo Assistant: Tommy Blanco Videographer: Gracie Newman Content/Videographer: Raz Loback Content/Videographer: Hayden Coens Production Assistant: Isaac Friedenberg Production Assistant: Sage Lemyou Production Assistant: Luay Hussein Production Assistant: Kris Wade.

