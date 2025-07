Chuck Mangione: 5 éxitos inolvidables del genio del jazz   

Chuck Mangione, el virtuoso trompetista y compositor que marcó generaciones con su tema “Feels So Good”, falleció a los 84 años, según informó su abogado. De acuerdo con Infobae, el artista murió mientras dormía en su casa en Rochester, Nueva York.

En República Dominicana, muchos lo recuerdan por su inolvidable presentación en 2007 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde regaló una hora de jazz de alto nivel y cerró la noche con Children of Sánchez y su tema más reconocido, Feels So Good.

Para honrar su legado, aquí te dejamos cinco de sus canciones más memorables:

Feels So Good – su obra maestra, considerada una de las piezas más importantes del jazz contemporáneo.

Children of Sánchez – un viaje emocional y sonoro, que también formó parte de la banda sonora de la película del mismo nombre.

Chase the Clouds Away – utilizada en los Juegos Olímpicos de 1976, es uno de sus temas más esperanzadores.

Give It All You Got – compuesta para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, esta pieza destaca por su energía.

Hill Where the Lord Hides – una joya instrumental que refleja la esencia más sofisticada del jazz de los 70.

