En medio de los problemas de salud que enfrenta Chyno Miranda desde hace un largo tiempo, el cantante sorprendió al reaparecer en redes sociales para entregar una muy buena noticia a su fiel comunidad de seguidores.

De acuerdo con lo expuesto por el venezolano, quien tiene una gran fanaticada en Colombia, pudo recuperar sus cuentas oficiales en diferentes plataformas digitales y está “de vuelta”.

“¡Estoy de vuelta! Hoy por fin pude recuperar mis redes sociales. Gracias por estar pendiente de mi recuperación. Ahora nos veremos más seguido y estaremos más cerca. Los amo todo mi corazón”, escribió como descripción a una foto en la cual se le ve posar junto a una imagen religiosa.

Nacho Mendoza, antiguo compañero de Chyno, fue uno de los que más se alegró por la publicación de su colega y comentó: “joda”. Fue entonces cuando los seguidores de ambos especularon sobre los motivos que los han llevado a acercarse de nuevo.

“A Nacho le ha ido muy bien y volviendo a cantar con Chyno lo podría ayudar mucho ahora”, “ellos hicieron historia en la música latina y volver a escucharlos juntos sería un placer”, “quisiera ir a verlos en vivo, ojalá y no se quede en un deseo” y “estoy seguro que van a regresar y nos van a hacer felices a todos sus fans”; son otros de los mensajes que recibieron por parte de su comunidad de seguidores.

Por ahora, ninguno de los dos ha dicho nada sobre los rumores de un regreso, pero muchos esperan que sea una realidad, pues consideran que sería esta la mejor manera en que Mendoza podría apoyar a Miranda, luego de las dificultades económicas y de salud que ha enfrentado por cuenta de su enfermedad.

Y es que las versiones sobre el supuesto regreso de la agrupación Chyno y Nacho surgieron desde hace meses, cuando los artistas se reencontraron en el Centro Clínico El Cedral, donde Mendoza permanece recluido para recuperarse de las afecciones en su salud.

¿Cuál es la enfermedad que padece Chyno Miranda?

Tras contagiarse de covid-19, el cantante comenzó a padecer de una enfermedad llamada neuropatía periférica.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, este padecimiento es causado por el daño a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal —los que llevan información desde y hasta el cerebro— y esto hace que no funcionen correctamente, lo cual compromete las funciones normales del cuerpo.

“Estos nervios distantes se llaman nervios periféricos. Estos nervios conducen las sensaciones (una sensación en diferentes partes del cuerpo) al cerebro y controlan el movimiento de los brazos y las piernas. También controlan la vejiga y los intestinos”, señala el portal de la organización.

En 2017, Chyno y Nacho decidieron acabar con el dúo que conformaron, aunque volvieron a colaborar juntos en 2021 | Foto: Instagram @irrael

Tan complicado resulta el proceso de recuperación de Chyno Miranda que, según su antiguo entrenador, esta enfermedad es “incurable” y tendrá que vivir con ella por el resto de su vida.

“Ya la enfermedad es incurable, o sea él no se va a curar de la neuropatía. Pero podría vivir con ella siempre y cuando estuviera bien tratada, un buen tratamiento y una buena alimentación (…) No le es posible mantener una conversación de 10 minutos porque comienza a repetir palabras y ni abrocharse los zapatos”, aseveró hace un par de meses en el programa de entretenimiento ‘Chisme no like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

No obstante, ahora a Miranda se le ha visto mucho mejor de salud y ya logra andar sin la silla de ruedas con la cual se le vio en varias ocasiones. Tanto así que muchos han catalogado su recuperación como “un milagro” y hasta esperan que vuelva a cantar.