“Cicatrices Invisibles”, el nuevo libro que llama a sanar el dolor emocional oculto

Con el objetivo de abordar con profundidad y sensibilidad el impacto de los traumas emocionales que, aunque no se ven, condicionan la vida de millones de personas, el médico dominicano y terapeuta sexual de parejas dominicano Dr. Manuel Castillo Rodríguez presenta su obra literaria debut: “Cicatrices Invisibles”.

Con más de dos décadas de experiencia clínica, el Dr. Castillo Rodríguez combina casos reales, investigaciones actuales y herramientas prácticas para ayudar al lector a identificar, comprender y sanar esas heridas del alma que suelen permanecer ocultas. El libro ofrece un análisis científico y humanista del trauma; y al mismo tiempo esperanza y caminos hacia la recuperación emocional.

“Cicatrices Invisibles nace de mi convicción de que muchas personas viven atrapadas en un dolor que no saben cómo nombrar. A través de esta obra, comparto lo que he aprendido a lo largo de mi carrera para ayudarles a reconocer esas heridas emocionales invisibles y encontrar la fuerza para sanar. Mi misión es simple: que cada persona, especialmente cada mujer, pueda contar su historia sin estar marcada por el silencio del abuso o de condiciones de salud no tratadas”, afirma el Dr. Manuel Castillo Rodríguez.

Cicatrices Invisibles es una lectura imprescindible para profesionales de la salud mental, educadores, padres y para toda persona que haya enfrentado experiencias difíciles o desee acompañar a otros en su proceso de sanación. Más que un libro, es una guía sensible para reconocer y sanar lo que no se ve: esas heridas que no dejan marcas en la piel, pero pesan en el alma. Con un enfoque humano y cercano, ofrece un mensaje esperanzador que acompaña, abraza y orienta hacia la recuperación emocional.

La obra está disponible en Librería Cuesta, Economato de la UASD, Santo Domingo, Salón Rafaelina en Yonkers, New York y Amazon y Kindle.

Sobre el autor

Manuel Castillo Rodríguez es especialista en salud sexual con más de 25 años de experiencia en el abordaje integral de la sexualidad femenina y de pareja. Con formación en Ginecología y Obstetricia, así como una maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Parejas, ha centrado su labor en la relación entre abuso sexual y vaginismo, dos áreas tradicionalmente desvinculadas. Como socio fundador del Centro Médico Universal en Santo Domingo, promueve un enfoque multidisciplinario que ha ayudado a muchas mujeres a sanar y recuperar el control de sus vidas