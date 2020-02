CIDH insiste visitar Venezuela, pese negativa Maduro

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribará mañana, martes, a Venezuela pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, informó este domingo Humberto Prado, representante en materia de DD.HH. del líder opositor, Juan Guaidó.

“La delegación de la CIDH llegará al país el día martes 4 de febrero a las 12-14 (16.14 GMT) al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas (que sirve a Caracas)”, informó en Twitter Prado, designado por Guaidó como “comisionado presidencial” para los derechos humanos.

Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, ratificó el viernes la invitación a esta delegación de la CIDH para que puedan “cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos”. Prado reiteró este domingo que la visita “constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y del nivel de las investigaciones”.

El Gobierno de Maduro negó la autorización de la visita, por lo que se prevé que no los dejen pasar en el aeropuerto, al argumentar que el país ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA). “En fecha 27 de abril de 2019, entró en vigencia la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano (…) En consecuencia, a partir de la mencionada fecha Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA”, recoge una carta publicada por el canciller Jorge Arreaza en la que subrayan que el chavismo “en ningún momento” ha invitado a la CIDH al país. En la misiva del Gobierno de Maduro agregaron que Venezuela “desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones de la la OEA”.