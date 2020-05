Científicos cuestionan efectividad de cuarentena para el control del COVID-19

Científicos de la Universidad de East Anglia (UEA) determinaron que la prohibición de las reuniones masivas, el cierre de escuelas y de algunos negocios no esenciales tuvieron mayor efectividad en el control y prevención del coronavirus, COVID-19 en Europa, que el confinamiento total de la población y el cierre de negocios no esenciales.

Así lo plantea un reporte difundido por el portal infobae.com, que cita como fuente los hallazgos del estudio británico realizado por científicos, quienes analizaron las medidas de distanciamiento social adoptada en 30 países europeos, como forma efectiva para el control de la pandemia del coronavirus.

Conforme al citado portal, el cierre de negocios como los hoteles, restaurantes, gimnasios y clubes, escuelas y otros proporcionaron resultados más positivos para los fines que se buscaban, siendo esta última medida la más efectiva, seguida de las reuniones masivas, según citó la doctora Julii Brainard, de la Escuela de Medicina de Norwich de la UEA, a BBC Radio 4, en entrevista para infobae.com.

Insistió en que el cierre de los negociones no esenciales no fue tan efectivo para detener el brote, situación que dejó sorprendido a los investigadores que realizaron el estudio, al darse cuenta de que las órdenes establecidas por los gobiernos del distanciamiento físico con el confinamiento en los hogares, podría no ser necesaria para controlar el brote, “siempre y cuando esto no lleve a concentraciones masivas de personas”.

“Los investigadores observaron el número de casos y muertes según las cifras de 30 países publicadas diariamente por el Centro Europeo para el Control de Enfermedades y las compararon con las fechas de inicio de las diferentes medidas”, precisa el digital.