Nueva York. Más de medio millar de dominicanos acompañaron al congresista (D-13), Adriano Espaillat, durante la marcha efectuada el pasado sábado en el Alto Manhattan en apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris.

Dicha marcha unió a la comunidad dominicana, al participar de la misma oficiales electos, entre ellos los asambleístas George Alvares, Yudelka Tapia, los concejales Pierina Sánchez y Shawn Abreu.

Asimismo, profesionales, empresarios, comunitarios, taxistas, comerciantes, amas de casas y ciudadanos comunes, bajo el lema “Dominicanos con Kamala”, lo que demuestra el fuerte y creciente apoyo a Harris en el corazón de la comunidad quisqueyana de la Gran Manzana.

El evento, que comenzó en la calle 181 con la avenida Saint Nicholas y concluyó en la calle 137 y Broadway, atrajo a cientos de miembros de la comunidad y decenas de vehículos que al transitar próximo a ella tocaban sus bocinas en señal de apoyo.

El congresista Espaillat, al encabezar la marcha, junto a “Great Alliance Democratic Club”, “Northern Manhattan Democrats For Change” y “Harlem To The Heights Campaign Committee”, enfatizó la importancia de la candidatura de la vicepresidenta Harris para el futuro de los estadounidenses.

“Estamos aquí para demostrar que la comunidad dominicana apoya firmemente a Kamala”, dijo el congresista. “Esta marcha es un testimonio de nuestra dedicación al progreso, la representación y el poder de la unidad. Harris representa el liderazgo que este país necesita, y nuestra comunidad está orgullosa de apoyarla”.

El evento fue un rotundo éxito, con cientos de personas que llenaron las calles ondeando banderas y cantando en apoyo a Kamala Harris, el cual marcó un momento significativo de solidaridad para la comunidad domínico-estadounidense, enviando un mensaje claro de que el liderazgo de la vicepresidenta Harris resuena en diversas comunidades de NYC y más allá.

Espaillat, quien goza del apoyo de los principales sectores representativos y productivos de la comunidad dominicana en NYC y principal activo político de los quisqueyanos en USA, es dado como seguro ganador para repetir en el cargo, ya que su excelente labor a favor de sus constituyentes no permitió que otros candidatos le disputaran la posición en las primarias demócratas y quedara como único candidato al Congreso de EUA.

Representa (D-13) los sectores de Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y North-West Bronx.

Lee más: Musk desata polémica por video Kamala manipulado