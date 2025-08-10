Cientos de miles asisten al Desfile Nacional Dominicano en NYC; Alcalde Adams lo trasladará a la 5ta Avenida

NUEVA YORK.- Cientos de miles de quisqueyanos, portando su bandera, se dieron cita este domingo en la Sexta avenida de Manhattan para celebrar el 43vo. Desfile Nacional Dominicano que promove y resalta el legado a través de su cultura, folklor, tradiciones, costumbres, baile, trajes regionales y otros elementos culturales.

La apertura estuvo encabezada por el alcalde Eric Adams, quien resaltó la contribución de la comunidad dominicana al progreso y la identidad cultural de NYC. Asimismo, elogió la capacidad de trabajo, espíritu emprendedor y el compromiso comunitario de los quisqueyanos, afirmando que son “una fuerza que impulsa la economía y enriquece el alma de la Gran Manzana”.

En un anuncio que marcó la nota más esperada del día, el alcalde confirmó que el Desfile Dominicano de 2026 se realizará en la icónica Quinta Avenida, una decisión que -dijo- «le dará a esta celebración la visibilidad y el prestigio que merece, colocándola al nivel de los eventos culturales más emblemáticos de NYC».

Otros que hablaron en el evento: La gobernadora Kathy Hochul, el cónsul dominicano en NY, Jesús -Chú- Vásquez, el congresista Adriano Espaillat, y la presidenta saliente, Cristina Contreras.

Luego, bajo un día soleado y sin calor extremo, los dominicanos caminaron la popular avenida desde la calle 36 hasta la 55, bajo el lema «Estados Unidos y Quisqueya Unidos en Cultura y Tradición» para reconocer los aportes de la comunidad dominicana en USA.

Más de 40 carrozas, múltiples vehículos sonando en sus potentes equipos la música típica y el dembow; los grupos folclóricos Los Diablos Cojuelos, Roba La Gallina, Los Andulleros de Santiago, diversas comparsas y artistas recorrieron la emblemática avenida.

También se escuchó por lo alto la música típica, merengue y bachata, géneros reconocidos por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como «Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad».

Fue notoria la ausencia del ex gobernador de NY, Andrew Cuomo, no así del asambleísta por Queens Zohran Mamdani, ambos aspirante a la alcaldía, al igual que Adams que busca la reelección.

Para prevenir la violencia, el evento comenzó dos horas antes, a las 11:00 a.m. en lugar de la 1:00 p.m.; muchas vías adyacentes fueron cerradas; 957 policías uniformados se hicieron cargo de la seguridad, sin incluir los oficiales de otras unidades adicionales asignadas, como la Unidad Canina K-9, los vestidos de civil y una cantidad apreciable de drones que vigilaron desde lo alto la multitud.

Los dominicanos representan la comunidad inmigrante más grande de NYC.

Dicho «Desfile» estuvo encabezado por el Gran Mariscal, el ex pelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz. El Padrino, el abogado y actual director del COE, general Juan Manuel Méndez, y la madrina Mayra Linares-García, miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de NYC.

Además, por el comisionado de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez, la vicealcaldesa Ana Almánzar, y la asambleísta Yudelka Tapia, entre otros.

También por los 30 dominicanos «Embajadores Homenajeados», entre ellos el autor de esta crónica, «excelencia en periodismo» con más de 50 años de experiencia cubriendo asuntos dominicanos para decenas de medios de comunicación en EE. UU. y RD.

Fidel Malena, «Excelencia en Servicios Gubernamentales”, representante de la Gobernación del Estado de Nueva York en El Bronx.

Darling Burdiez (NBC), embajadora de medios, presentadora de Telemundo, 12 veces ganadora de premios Emmy.

César Romero, premio a la trayectoria, icono de los medios y presentador de “Hechos y Gente”, con más de 45 años de experiencia en la radiodifusión comunitaria dominicana, entre otros.

El Desfile se celebra el segundo domingo de agosto para conmemorar el inicio de la Guerra de la Restauración (162 aniversario), bajo el liderazgo del general Gregorio Luperón, la guerra finalmente se ganó a España.