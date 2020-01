Cientos personas piden la renuncia gobernadora PR

Cientos de manifestantes se manifestaron ayer, lunes, en el Capitolio, la sede del Legislativo, para exigir la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por sus gestión de la crisis de los terremotos y de los suministros para los damnificados.

Los manifestantes se habían concentrado previamente frente a La Fortaleza, la residencia de la gobernadora en la capital puertorriqueña, para mostrar su descontento con la situación que vive la isla tras los temblores sísmicos que se registran desde el pasado 28 de diciembre.

La críticas apuntan a que no se ha dado la ayuda suficiente a los damnificados por temblores, que el 7 de enero alcanzaron la magnitud 6,4 provocando un muertos, una punta de hasta 4.000 refugiados y viviendas y edificios dañados.

El descontento alcanzó su momento crítico el pasado fin de semana, cuando a través de las redes sociales fue denunciada la existencia de un almacén lleno de suministros en la ciudad de Ponce que no fueron distribuidos a las víctimas del huracán María en 2017, ni tampoco durante la crisis provocada por los terremotos. A pesar de que se trata de dos desastres naturales sin comparación -a causa del huracán María murieron cerca de 3,000 personas-, la ciudadanía entiende que la ayuda prestada no ha sido suficiente, tampoco ahora a los entre 2,000 y 4,000 damnificados de los terremotos, un porcentaje considerable de los cuales, no obstante, recurrió a los refugios por miedo a derrumbes, no porque sus viviendas fueran dañadas.

Los manifestantes gritaban consignas como “¡Wanda, renuncia! para exigir la dimisión de la gobernadora. Vázquez anunció el domingo la destitución de los secretarios del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, y de la Vivienda, Fernando Gil, por su relación con una supuesta mala gestión de la crisis.