Cierran estas calles hasta el domingo en el Distrito Nacional

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) anunció el cierre temporal de varias calles desde el viernes 22 de agosto hasta el domingo 24 de agosto de 2025.

Estas serán la calles clausuradas:

Viernes 22 de agosto a Domingo 24 de agosto

Avenida Winston Churchill en sentido Sur-Norte, tramo correspondido entre la Av. Gustavo Mejía Ricart y la calle Ángel Severo Cabral.

Domingo 24 de agosto

Avenida Winston Churchill en el lado este, sentido Sur- Norte

La Alcaldía recomendó a los transeúntes que hagan uso de las rutas alternas que estarán habilitadas para toda la población, con el propósito de evitar entaponamientos.