Cierran estas calles hasta el domingo en el Distrito Nacional

  • Hoy
Cierran estas calles hasta el domingo en el Distrito Nacional

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) anunció el cierre temporal de varias calles desde el viernes 22 de agosto hasta el domingo 24 de agosto de 2025.

Puede leer: Inabie sigue en el ojo del huracán por irregularidades en contratos: ¿la entrega de utilería escolar se verá afectada?

Estas serán la calles clausuradas:

Viernes 22 de agosto a Domingo 24 de agosto

  • Avenida Winston Churchill en sentido Sur-Norte, tramo correspondido entre la Av. Gustavo Mejía Ricart y la calle Ángel Severo Cabral.

Domingo 24 de agosto

  • Avenida Winston Churchill en el lado este, sentido Sur- Norte

La Alcaldía recomendó a los transeúntes que hagan uso de las rutas alternas que estarán habilitadas para toda la población, con el propósito de evitar entaponamientos.

Rutas
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Cierran estas calles hasta el domingo en el Distrito Nacional
Cierran estas calles hasta el domingo en el Distrito Nacional
22 agosto, 2025
¿Qué hará la Alcaldía del DN con las botellitas entregadas en Plásticos por Útiles Escolares?
¿Qué hará la Alcaldía del DN con las botellitas entregadas en Plásticos por Útiles Escolares?
21 agosto, 2025
Un singular panorama político
Un singular panorama político
21 agosto, 2025
Edificios abandonados: deterioro y criaderos de plagas en Ciudad Colonial
Edificios abandonados: deterioro y criaderos de plagas en Ciudad Colonial
18 agosto, 2025
En Villa Marina claman ADN socorra
En Villa Marina claman ADN socorra
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”

Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo