Cierran periódicos en Nicaragua por las presiones económicas

Los periódicos nicaragüenses El Nuevo Diario y Metro y el medio digital Maje, todos de la empresa ND Medios, vinculada a un grupo financiero, dejaron de circular ayer, viernes, víctimas de las presiones económicas del Gobierno de Daniel Ortega, que también amenaza al diario La Prensa, el más antiguo del país.

El Nuevo Diario, el segundo más antiguo de Nicaragua, puso fin a su edición impresa y digital debido a “dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento”, según explicó ese rotativo, fundado en mayo de 1980, en un editorial. El subdirector de ND Medios, Douglas Carcache, en una reunión con periodistas y trabajadores, dijo que la circulación de El Nuevo Diario, Metro y Maje quedan suspendidos de manera indefinida por las dificultades adversas que afrontan, entre ellas la retención de sus materias primas, relató Mauricio González, uno de sus reporteros. El Gobierno de Ortega, a través de la Dirección General de Aduanas, mantiene retenida desde hace un año el papel, tinta y otras materias primas a ND Medios, así como al Grupo Editorial La Prensa, que publica el diario La Prensa y Hoy. Aduana empezó a bloquear las materias primas desde el 6 de septiembre de 2018, “sin ninguna justificación legal o administrativa”, dijo entonces el gerente general de ND Medios.