¡Cierre dorado! Marileidy gana primer lugar en Nueva York



La medallista olímpica en los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, volvió a mostrar su calidad al ganar el primer lugar en la reunión atlética AHTLOS NYC 2025, que se celebró anoche en el Icahn Stadium cerca de Manhattan. Por su triunfo anoche, la criolla se llevó un premio de $60,000 dólares.

Salwa Eid Naser de Baréin, quien marcó 50.94 segundos se adjudicó la suma de $25,000, y la noruega Henriette Jaeger, que registró 51.24 segundos y obtuvo $10,000 dólares.

La criolla cruzó la meta en el primer lugar y paró el cronómetro a los 50:07 en un evento exclusivo para damas en el atletismo.

Puedes leer: Marileidy Paulino corre hoy en los 400 metros en Nueva York

En segundo lugar arribó la atleta de Barehim, Salwa Eid Naser, que hizo tiempo de (50.94) y en tercero llegó la velocista de Noruega, Henriette Jaeger que resgistró tiempo de (51.24).

Aunque la nativa de Nizao, Baní, se alzó con el primer puesto, tuvo su peor tiempo en la temporada.

Con esa carrera, Paulino finalizó su actividad en 2025 y desde ya deberá estar iniciando en pocos meses su preparación para el 2026 que iniciaría con los Juegos Centroamericanos y del Caribe se harán en Santo Domingo.