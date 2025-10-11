¡Cierre dorado! Marileidy gana primer lugar en Nueva York

¡Cierre dorado! Marileidy gana primer lugar en Nueva York


La medallista olímpica en los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, volvió a mostrar su calidad al ganar el primer lugar en la reunión atlética AHTLOS NYC 2025, que se celebró anoche en el Icahn Stadium cerca de Manhattan. Por su triunfo anoche, la criolla se llevó un premio de $60,000 dólares.

Salwa Eid Naser de Baréin, quien marcó 50.94 segundos se adjudicó la suma de $25,000, y la noruega Henriette Jaeger, que registró 51.24 segundos y obtuvo $10,000 dólares.

La criolla cruzó la meta en el primer lugar y paró el cronómetro a los 50:07 en un evento exclusivo para damas en el atletismo.

Puedes leer: Marileidy Paulino corre hoy en los 400 metros en Nueva York

En segundo lugar arribó la atleta de Barehim, Salwa Eid Naser, que hizo tiempo de (50.94) y en tercero llegó la velocista de Noruega, Henriette Jaeger que resgistró tiempo de (51.24).

Aunque la nativa de Nizao, Baní, se alzó con el primer puesto, tuvo su peor tiempo en la temporada.
Con esa carrera, Paulino finalizó su actividad en 2025 y desde ya deberá estar iniciando en pocos meses su preparación para el 2026 que iniciaría con los Juegos Centroamericanos y del Caribe se harán en Santo Domingo.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

Publicaciones Relacionadas

¡Cierre dorado! Marileidy gana primer lugar en Nueva York
¡Cierre dorado! Marileidy gana primer lugar en Nueva York
11 octubre, 2025
Marileidy Paulino corre hoy en los 400 metros en Nueva York
Marileidy Paulino corre hoy en los 400 metros en Nueva York
10 octubre, 2025
Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 
Marileidy Paulino: lo que debes saber de su esperada carrera este viernes 
8 octubre, 2025
Alexis Peguero: “Felicitamos a Marileidy Paulino”
Alexis Peguero: “Felicitamos a Marileidy Paulino”
20 septiembre, 2025
¡Llegó segundo! Ogando corre hoy a final 200 m.
¡Llegó segundo! Ogando corre hoy a final 200 m.
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo