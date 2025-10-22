Cierre Gobierno de EU va a fase más delicada

Washington.- EFE

El cierre parcial del Gobierno Federal en EE.UU. no tiene solución a la vista, según lo declarado este martes por legisladores republicanos y demócratas, y entra en una fase más tensa, ya que los funcionarios públicos encararon pronto el primer impago de sus nóminas ante la incapacidad del Senado de desactivar el actual bloqueo.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo ayer, martes, a los medios que la Cámara Alta no volverá a intentar poner fin a la paralización federal con una nueva votación el miércoles, día en el que el cierre entrará en su vigésimosegundo día y se convertirá en el segundo más largo de la historia de EE.UU. al superar el de 1995-1996 durante la presidencia de Bill Clinton.

Thune aseguró que tanto el presidente, Donald Trump, como él mismo están dispuestos a mantener conversaciones con los senadores demócratas para poner fin al bloqueo, y se dirigió directamente al líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

El Senado ha intentado este año aprobar presupuestos provisionales once veces, la última ayer lunes, pero ni republicanos ni demócratas han alcanzado los 60 votos necesarios.

Los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios de Obamacare, a los que los republicanos se oponen asegurando hasta que no se elimine, sin pruebas, de que este programa beneficia a personas indocumentadas.