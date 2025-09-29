Cinco alimentos clave para cuidar el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares

Mantener una alimentación saludable es uno de los pilares fundamentales para proteger el corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Expertos en nutrición y salud recomiendan incorporar ciertos alimentos que, por sus propiedades, ayudan a mantener una buena salud cardíaca.
A continuación, presentamos cinco alimentos que pueden marcar la diferencia en tu dieta diaria:
Aguacate Rico en grasas monoinsaturadas, el aguacate ayuda a reducir el colesterol LDL (malo) y aumentar el HDL (bueno). También contiene potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial.
Pescados grasos Salmón, sardinas, atún y caballa son fuentes naturales de ácidos grasos omega-3, conocidos por reducir la inflamación, disminuir los triglicéridos y proteger contra arritmias cardíacas.
Nueces y almendras Estos frutos secos contienen grasas saludables, fibra y antioxidantes. Consumidos con moderación, pueden ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud de los vasos sanguíneos.
Frutas rojas Fresas, arándanos y frambuesas son ricas en antioxidantes como los flavonoides, que ayudan a reducir la presión arterial y mejorar la función vascular.
Avena La avena es una excelente fuente de fibra soluble, especialmente beta-glucanos, que ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. Es ideal para comenzar el día con energía y salud.