Cinco alimentos clave para cuidar el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares

Este año, el lema del Día Mundial del Corazón es ‘Use heart for action’ (Actúa con el corazón).

Mantener una alimentación saludable es uno de los pilares fundamentales para proteger el corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Expertos en nutrición y salud recomiendan incorporar ciertos alimentos que, por sus propiedades, ayudan a mantener una buena salud cardíaca.

A continuación, presentamos cinco alimentos que pueden marcar la diferencia en tu dieta diaria:

Aguacate Rico en grasas monoinsaturadas, el aguacate ayuda a reducir el colesterol LDL (malo) y aumentar el HDL (bueno). También contiene potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial.

Pescados grasos Salmón, sardinas, atún y caballa son fuentes naturales de ácidos grasos omega-3, conocidos por reducir la inflamación, disminuir los triglicéridos y proteger contra arritmias cardíacas.

Nueces y almendras Estos frutos secos contienen grasas saludables, fibra y antioxidantes. Consumidos con moderación, pueden ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud de los vasos sanguíneos.

Frutas rojas Fresas, arándanos y frambuesas son ricas en antioxidantes como los flavonoides, que ayudan a reducir la presión arterial y mejorar la función vascular.

Avena La avena es una excelente fuente de fibra soluble, especialmente beta-glucanos, que ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. Es ideal para comenzar el día con energía y salud.