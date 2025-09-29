Cinco alimentos clave para cuidar el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares

  • Hoy
Cinco alimentos clave para cuidar el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares

Este año, el lema del Día Mundial del Corazón es ‘Use heart for action’ (Actúa con el corazón).

Mantener una alimentación saludable es uno de los pilares fundamentales para proteger el corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Expertos en nutrición y salud recomiendan incorporar ciertos alimentos que, por sus propiedades, ayudan a mantener una buena salud cardíaca.

A continuación, presentamos cinco alimentos que pueden marcar la diferencia en tu dieta diaria:

Aguacate Rico en grasas monoinsaturadas, el aguacate ayuda a reducir el colesterol LDL (malo) y aumentar el HDL (bueno). También contiene potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial.

Pescados grasos Salmón, sardinas, atún y caballa son fuentes naturales de ácidos grasos omega-3, conocidos por reducir la inflamación, disminuir los triglicéridos y proteger contra arritmias cardíacas.

Nueces y almendras Estos frutos secos contienen grasas saludables, fibra y antioxidantes. Consumidos con moderación, pueden ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud de los vasos sanguíneos.

Frutas rojas Fresas, arándanos y frambuesas son ricas en antioxidantes como los flavonoides, que ayudan a reducir la presión arterial y mejorar la función vascular.

Avena La avena es una excelente fuente de fibra soluble, especialmente beta-glucanos, que ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. Es ideal para comenzar el día con energía y salud.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Cinco alimentos clave para cuidar el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares
Cinco alimentos clave para cuidar el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares
29 septiembre, 2025
Ovarios poliquísticos: los alimentos que ayudan a mejorar los síntomas de forma natural  
Ovarios poliquísticos: los alimentos que ayudan a mejorar los síntomas de forma natural  
16 septiembre, 2025
10 poderosos alimentos que pueden ayudarte a reducir la migraña
10 poderosos alimentos que pueden ayudarte a reducir la migraña
12 septiembre, 2025
Incrementos en los precios de alimentos
Incrementos en los precios de alimentos
9 septiembre, 2025
¿Cómo se mantuvo el precio mundial de los alimentos en el mes de agosto?
¿Cómo se mantuvo el precio mundial de los alimentos en el mes de agosto?
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo