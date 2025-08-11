Cinco años de transformación: el balance del gobierno de Luis Abinader

El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader presentó un estudio detallado sobre los avances alcanzados durante sus cinco años de gestión, destacando mejoras sustanciales en áreas clave que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos.
Salud pública
La esperanza de vida al nacer aumentó de 73.5 años en 2016 a 75.1 en 2024, con una meta de 77 años para 2028.
La mortalidad neonatal se redujo en un 15.5%, mientras que la mortalidad infantil bajó de 15.5 a 13.1 por cada mil nacidos vivos.
Se triplicó la cobertura de medicamentos de alto costo, beneficiando a más de 8,300 pacientes en 2024.
La estrategia HEARTS, reconocida por la ONU, ha beneficiado a más de 300 mil pacientes mayores de 45 años.
Infraestructura médica
Se han construido y equipado 90 hospitales, 625 centros de atención primaria y 272 centros con tecnología avanzada.
La red de trauma cuenta con 5 hospitales operativos y 3 más en proceso de inauguración.
Seguridad ciudadana
La tasa de homicidios cayó de 23.4 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 8.3 en 2025.
Se han incorporado más de 4,000 nuevos agentes policiales, con mejoras salariales y condiciones de vida.
Se han construido 66 nuevas estaciones policiales.
Vivienda y servicios básicos
Se entregaron 14,818 viviendas entre 2020 y 2025.
Se mejoraron 51,872 viviendas y se emitieron 130,693 títulos de propiedad, beneficiando a más de 522 mil personas.
El acceso a agua potable subió de 81.8% en 2016 a 86.5% en 2024.
Empleo y clase media en expansión
La clase media creció del 37.69% en 2019 al 48.61% en 2025.
La pobreza monetaria bajó de 25.79% a 18.98%, y la pobreza extrema de 2.87% a 2.44%.
El salario mínimo aumentó de RD$6,035 en 2012 a RD$19,450 en 2024, permitiendo mayor poder adquisitivo.
Economía y productividad
El PIB per cápita creció un 34.16%, alcanzando US$11,541.46 en 2024.
La inversión extranjera directa alcanzó cifras récord: US$4,500 millones en 2024.
El país fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo como líder en recuperación post-COVID.
Producción agrícola y minería
Aumentos notables en producción de alimentos como pollo (44.1%), huevos (38.1%) y arroz (25%).
Exportaciones agrícolas crecieron significativamente, con el huevo liderando con un 553%.
En minería, se completó la fase inicial de exploración de tierras raras en Pedernales, posicionando al país como un actor estratégico en energía y recursos naturales.