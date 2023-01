Existe una larga lista de aplicaciones móviles con múltiples juegos que permiten divertirse con un grupo de amigos o familia en Año Nuevo. A continuación algunas opciones de juegos disponibles para celulares que permitirán pasar un tiempo lleno de emociones.

1. Super Charadas – GuessUp

Esta plataforma es el típico juego con muchos años de historia que contiene más de 15 categorías diferentes para pasar un buen rato y por qué no, aprender temas nuevos.

El funcionamiento es sencillo: una persona (la que tiene que adivinar) tiene que ponerse el teléfono en la frente y el resto hacer señas y gestos hasta adivinar la palabra.

2. Who Can’t Draw – Party Game!

Este juego puede ser disfrutado por mínimo 2 jugadores y máximo 8. La dinámica es muy sencilla: primero, a la persona que quiere dibujar le dan una palabra aleatoria (en inglés), luego se tiene que dibujar en la pantalla del celular y la otra (u otras) persona tienen que adivinarla.

3. Just Dance Now

Es bien sabido que participar en coreografías complejas no sucede muy a menudo, pero Just Dance Now no solo da ese gran reto, también permite disfrutarlo en familia sin tener que ser expertos en baile. Una recomendación de Infobae es conectar el celular a un SmarTV (utilizando la misma red Wifi) para así disfrutar al máximo.

4. Verdad o Reto

A partir de este punto del artículo se pasarán a juegos más “picantes”. Existen una gran cantidad de versiones de Verdad o Reto en Google Play Store y App Store, pero esta ha sido recientemente probada por Infobae, y trae estas ventajas:

– Se pueden añadir nuevos retos o verdades (personalizados).

– Se puede jugar tanto de forma presencial como en modo remoto.

– Contiene anuncios, pero se pueden evitar entrando al juego, comenzar a jugar y luego desactivar el Wifi.

El funcionamiento del juego es muy simple y versátil, ya que lo único que se necesita hacer es elegir un modo de juego, los cuales todos muestran una frase en la pantalla después de elegir desafío o verdad.

– ‘Giro de la botella’.

– ‘Modo ruleta’.

– ‘Cartas’.

5. Basta con amigos

Lamentablemente para los usuarios de Android (y iPhone), esta aplicación solo está disponible en iPad. Consiste en el clásico juego de categorías para que un grupo de personas comience a decir las diferentes opciones dentro de esta.

Por ejemplo, si aparece la categoría “Animales”, uno tiene que decir “vaca”, otra persona dice “perro” y así sucesivamente. Es gratuita y totalmente recomendable.