«Cinco meses sin respuestas”: padres de Roldanis Calderón claman justicia

El nuevo y estremecedor giro que ha dado caso de niño desaparecido en Jarabacoa: Roldanis Calderón

A cinco meses de la desaparición del niño Roldanis Calderón en Jarabacoa, sus padres ofrecieron una rueda de prensa junto a su abogado para exigir avances en la investigación. Denuncian abandono institucional, falta de comunicación por parte del Ministerio Público y ausencia de resultados concretos.

“Nos sentimos prácticamente solos. Las autoridades dicen que están trabajando, pero no vemos resultados. No nos muestran cámaras, no nos dan respuestas”, expresó la madre del menor.

El abogado reveló que entregaron la placa de un vehículo sospechoso, pero nunca recibieron confirmación sobre si fue investigado.

También denunció que él, como abogado, logró identificar a una joven que publicó información sobre el caso en redes sociales, mientras que el Ministerio Público no ha hecho lo mismo.

“Yo soy un simple abogado y tengo la dirección, el teléfono y los padres de esa joven. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público no tenga la capacidad de investigar?”

Los padres insisten en que su hijo podría estar con vida y piden al presidente que se conduela de ellos, ya que no cuentan con recursos ni respaldo político.