Cinco métodos más usados por estafadores para robar información

Los delincuentes cibernéticos están contando con que estemos distraídos y bajemos la guardia. Si lo hacemos pueden engañarnos para que les demos información personal o financiera usando una de sus tácticas favoritas: phishing.

Quizás esté familiarizado con el phishing por email pero no es el único tipo de phishing

con el que podría encontrarse. Los delincuentes también recurren a llamadas telefónicas, mensajes de texto, sitios web y redes sociales para hacer estafas de phishing.

Estas son algunas formas comunes de phishing que podría encontrar y las señales de

advertencia a las que debe estar atento.

• Phishing por llamada telefónica

Una llamada telefónica de “su compañía de tarjeta de crédito” o “institución financiera”, en general de alguien que trabaja en el “Departamento de Fraude y Seguridad”.

Le dicen que su tarjeta fue marcada por transacciones sospechosas y que tiene que probar que tiene la tarjeta en su poder. Le piden que dé el código de seguridad de tres dígitos que aparece en el dorso de su tarjeta de pago, y una clave de acceso temporal que le acaban de enviar, o su PIN.

• Phishing por email

Errores de ortografía o gramática en la línea de asunto o el cuerpo del email.

A veces los estafadores incluyen una fecha límite y amenazan con suspender la cuenta para que la víctima no tenga la cautela que tendría normalmente por la urgencia. La dirección de email no coincide con la organización (es decir, irs.net o amazon.mil). El email no se dirige a usted por su nombre.

No hay información de contacto. Si algo levanta su sospecha, comuníquese con su institución financiera directamente usando el número de teléfono que aparece en el dorso de su tarjeta.

Solicitudes sospechosas. Visa, al igual que otras instituciones financieras, no se comunica con los tarjetahabientes para solicitar su información de cuenta personal. Hipervínculos sospechosos. Evite hacer clic en hipervínculos si es posible. Un solo clic es suficiente para que su computadora se infecte con malware.

• Phishing por mensaje de texto

Señales de advertencia. Hay un enlace en vez de un número de teléfono para llamar. Es posible que el mensaje de texto que reciba no contenga el nombre del banco ni ninguna otra información. El mensaje de texto le pide que ingrese a su cuenta bancaria para verificar una transacción, ingrese su PIN o proporcione su código CVV de 3 dígitos.

• Phishing en sitio web

Señales de advertencia. Hay algo que no está del todo bien con la dirección del sitio web o la página en sí. Preste atención a palabras mal escritas, sustituciones o logotipos actualizados. Una ventana emergente inusual en el sitio que le pide ingresar la información de su cuenta. Hay enlaces HTML que no coinciden con su destino.

• Phishing en redes sociales

Señales de advertencia. Una solicitud de amistad de alguien que no conoce.

Una publicación donde se le pide que haga clic en un enlace que solicita información personal.