Cinco presuntos delincuentes murieron, y dos personas resultaron heridas, incluyendo a un agente de la Policía Nacional, durante un tiroteo este miércoles en el sector La Barranquita de la provincia Santiago.

Una fuente confió al periódico Hoy que los fallecidos pertenecían a una presunta estructura criminal, a la cual la Policía Nacional le daba seguimiento.

Los hoy occisos se dedicaban a cometer robos, atracos y extorsiones, apuntó la fuente.

El agente de la Policía que resultó herido de gravedad está ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un centro de salud de esa ciudad. Por el hecho, también resultaron afectadas otras personas.

Los agentes actuantes hallaron en el lugar varios pertrechos militares, incluyendo armas de alto calibre.

Más detalles en breve…