Cineasta dominicana participará en las jornadas de Venecia con “Sugar Island»

Roma,.– La cineasta dominicana Johanné Gómez Terrero participará con la película “Sugar Island” en las ‘Jornadas de los Autores’, certamen paralelo e independiente del Festival de Cine de Venecia en el que la República Dominicana tomará parte por primera vez, informaron los organizadores este viernes en rueda de prensa.

“Sugar Island”, coproducida con la productora española ‘Tinglado Film’, analiza a través del embarazo indeseado de una adolescente de 13 años las raíces coloniales de la industria azucarera y el papel duradero de la espiritualidad en los movimientos de liberación anticolonial.

La protagonista, Makenya, vive en un pueblo en medio de una plantación de caña de azúcar. Un embarazo indeseado le obliga a enfrentar la edad adulta antes de lo esperado, mientras su madre está influenciada por la tradición espiritual de los llamados ‘Misterios’ y su abuelo lucha por los derechos sociales, contó la organización sobre la trama de la película.

Algunos de los temas que se presentan en las películas del certamen son “la atención a las vidas de las personas que avanzan sobre un hipotético hilo sutil y frágil que atraviesa el tumulto del mundo”, “la firme tenacidad de la existencia cotidiana mientras todo alrededor implosiona” o “el valor de no renunciar a la propia vida tal como se la quiere llevar”, agregó la organización.

Esta será la XXI edición de la Jornada de los Autores, organizada por asociaciones de directores y autores italianos, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, en paralelo a la Mostra de Venecia. En total, participarán en competición un total de 10 películas.

Más allá de “Sugar Island”, estos filmes son- “Alpha” del neerlandés Jan-Willem van Ewijk, “Antikvariati (the antique)” de la georgiana Rusudan Glurjidze, “Boomerang” del iraní Shahab Fotouhi, “Manas” de la brasileña Marianna Brennand, “Sanatorium under the sign of the hourglass” de los gemelos estadounidenses Stephen y Timothy Quay, y “Selon joy (the book of joy)” de la francesa Camille Lugan.

También competirán “Super happy forever” del japonés Igarashi Kohei, “Taxi monamour” del italiano Ciro De Caro y “To kill a mongolian horse” del mongol Xiaoxuan Jiang.