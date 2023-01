No hay nada como sentarse en los cines con unas palomitas de maíz y una buena película para disfrutar solo o bien acompañado.

Por eso, hoy te traemos todas las películas que se encuentran en la pantalla grande de los diferentes cines dominicanos.

¡Así que acomódese y obtén tu información aquí!

Palacio del Cine (Ágora Mall)

SALA 1 Avatar: El sentido del agua (ESP) J/V-D-L/MI 5:00, 8:35

SALA 2 Minions: El origen de Gru (ESP) D 3:25

SALA 2 Black panther: Wakandaforever (ESP) J/V-D-L/MI 5:25, 8:45

SALA 3 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) J/V 5:00 (D 3:15, 5:20, 7:20)(L/MI 5:20, 7:20)

SALA 3 El hombre transformado (ESP) J/V 7:15

SALA 3 Terrifier 2 (ESP) J/V-D 9:25

SALA 3 El Exorcismo del Mazzik (ESP) L/MI 9:25

SALA 4 Black Panther: Wakanda forever (ESP) J/V-L/MI 6:45, 9:45 (D 4:00, 7:00, 10:00)

SALA 5 EL Brujo (ESP) J/V-L/MI 5:30, 7:30, 9:30 (D 3:30, 5:30, 7:30, 9:30)

SALA 6 Teacher Mechy Pre-estreno D 5:20, 7:20, 9:20

SALA 6 Black Adam (ESP) J/V-L/MI 4:45, 7:20

SALA 6 Noche sin paz (ESP) J/V-L/MI 9:45

SALA 7 Avatar: El sentido del agua J/V-D-L/MI 6:00

SALA 7 Avatar: El sentido del agua J/V-D-L/MI 9:35

Palacio del Cine (Sambil)

SALA 1 Avatar: El sentido del agua J/V-D-L/MI 6:00, 9:35

SALA 3 Terrifier 2 (ESP) J/V-D-L/MI 9:20

SALA 3 El hombre transformado J/V 5:25 (L/MI 7:25)

SALA 3 EL Brujo J/V 7:25 (D 3:00, 5:25, 7:20)(L/MI 5:30)

SALA 5 Un Mundo Extraño (ESP) L/MI 5:00

SALA 5 EL Brujo (ESP) J/V5:35 (L/MI 7:30)

SALA 5 Teacher Mechy Pre-estreno D 5:30, 7:35, 9:40

SALA 5 Noche sin paz (ESP) J/V 7:35 (L/MI 9:35)

SALA 5 El Exorcismo del Mazzik (ESP) J/V 9:40

SALA 6 Avatar: El sentido del agua J/V-D-L/MI 5:00, 8:35

SALA 7 Minions: El origen de Gru J/V-D-L/MI 5:25

SALA 7 Avatar: El sentido del agua (ESP) D 7:30

SALA 7 Black Adam ( ESP) J/V-L/MI 7:20

SALA 7 La luz del diablo (ESP) J/V-L/MI 9:45

SALA 9 EL Brujo (ESP) J/V-D-L/MI 9:30

SALA 9 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) J/V 5:30, 7:30 (D 3:20, 5:20, 7:25)(L/MI 5:20, 7:25)

SALA 10 Black panther: Wakanda forever (ESP) J/V-D-L/MI 5:25, 8:45

SALA 11 Black panther: Wakanda forever (ESP) J/V-D-L/MI 4:00, 7:00, 10:00

Palacio del Cine (Blue Mall)

SALA 1 Avatar: TheWay of Water (SUB) J/V-D-L/MI 6:00, 9:35

SALA 2 Minions: El origen de Gru (ESP) J/V-L/MI 5:00 (D 3:00, 5:00)

SALA 2 Avatar: TheWay of Water J/V-D-L/MI 7:00

SALA 3 Puss in Boots: Thelastwish (ESP) J/V-L/MI 6:20 (D 3:20, 5:20)

SALA 3 EL Brujo (ESP) D 7:30

SALA 3 Black Adam (SUB) J/V-L/MI 8:25 (D 9:35)

SALA 4 Puss in Boots: Thelastwish (ESP) J/V-L/MI 5:20 (D 4:00)

SALA 4 EL Brujo (ESP) J/V-L/MI 7:30

SALA 4 Terrifier 2 (ESP) J/V-D-L/MI 9:25

SALA 4 Black panther: Wakanda forever (SUB) D 6:45

SALA 5 Teacher Mechy Pre-estreno D 5:20, 7:25, 9:30

SALA 5 Black panther: Wakanda forever (SUB) J/V-L/MI 6:45, 9:45

SALA 6 Avatar: TheWay of Water (SUB) J/V-D-L/MI 5:00, 8:35

Palacio del Cine (Occidental)

SALA 1 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) D 4:00

SALA 1 Avatar: The Way of Water (ESP) J/V-D-L/MI 6:00, 9:35

SALA 6 Teacher Mechy Pre-estreno D 5:20, 7:30, 9:40

SALA 6 Avatar: The Way of Water J/V-L/MI 8:40

SALA 6 Black Adam (ESP) J/V-L/MI 6:20

SALA 8 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) J/V-D-L/MI 5:20

SALA 8 EL Brujo (ESP) J/V-D-L/MI 7:25, 9:25

SALA 9 Un Mundo Extraño (ESP) D 4:30

SALA 9 Black panther: Wacanda forever (ESP) J/V-D-L/MI 6:45

SALA 9 Terrifier 2 (ESP) J/V-D-L/MI 9:45

Novo Centro

1 Mrs. Harris Goes To Paris Lun-Vie, 6:25/Sab-Dom, 4:00,6:25 S/R 115 8350 UNIVERSAL

1 Amsterdam Lun-Dom, 9:00 R/14 134 8379 DISNEY

2 Bones And All Lun-Dom, 6:15,9:10 R/18 131 8377

3 The Menu E Lun-Vie, 6:55,9:25/Sab-Dom, 4:25,6:55,9:25 R/16 106 8382 DISNEY

4 Hit The Road Lun-Vie, 6:45/Sab-Dom, 4:25,6:45 R/12

4 She Said Lun-Dom, 9:10 R/14 129 8381 UNIVERSAL

5 Aftersun A Lun-Vie, 7:05,9:30/Sab-Dom, 4:40,7:05,9:30

Caribbean Cinemas Downtown Center

1 Avatar: The Way of Water 3D CXC Lun-Vie, 4:20,8:25/Sab-Dom, 12:40,4:20,8:25

2 Avatar: The Way of Water Lun-Mie, 4:50/Jue-Vie, 4:50,8:55/Sab, 12:55,4:50,8:55/Dom, 12:55,4:50

3 El Exorcismo Del Mazzik Lun-Dom, 3:25 R/18 89

3 Violent Night Lun-Dom, 5:45

3 Avatar: The Way of Water Lun-Dom, 8:10

4 Black Panther: Wakanda Forever Lun-Vie, 5:10,8:45/Sab-Dom, 2:00,5:10,8:45

5 My Sweet Monster Lun-Dom, 3:50,6:15

5 El Brujo Lun-Dom, 8:40

6 El Brujo Lunes-Domingo, 4:50,7:10,9:35

7 Avatar: The Way of Water 3D-4DX Lun-Vie, 4:25,8:30/Sab-Dom, 12:40,4:25,8:300 R/14 190

Caribbean Cinemas VIP Downtown

1 Avatar: The Way of Water 3D CXC Lun-Vie, 4:20,8:25/Sab-Dom, 12:40,4:20,8:25

2 Avatar: The Way of Water Lun-Mie, 4:50/Jue-Vie, 4:50,8:55/Sab, 12:55,4:50,8:55/Dom, 12:55,4:50

14 Avatar: The Way of Water Lun-Vie, 6:20/Sab-Dom, 2:15,6:20

15 Avatar: The Way of Water Lun-Vie, 7:05/Sab-Dom, 3:00,7:05

16 Avatar: The Way of Water Lun-Vie, 7:45/Sab, 3:40,7:45/Dom, 7:45 R

16 Puss In Boots: The Last Wish Lun-Mie, 5:15/Domingo, 2:45,5:15

Galeria 360

1 Avatar: The Way of Water Lunes-Miércoles, 4:50/Jue-Vie, 4:50,8:45/Sab, 1:30,4:50,8:45/Domi, 1:30,4:50

2 Puss In Boots: The Last Wish Lun-Mie, 4:10,6:40,9:10/Domingo, 1:45,4:10,6:40,9:10

2 Avatar: The Way of Water Jue-Vie, 7:55/Sab, 3:55,7:55

3 El Brujo Lun-Vie, 4:50,7:10,9:35/Sab-Dom, 2:25,4:50,7:10,9:35

4 Puss In Boots: The Last Wish Lun-Mie, 3:35,6:00/Domingo, 3:35,6:00

4 El Brujo Lun-Dom, 8:30 R/12 88 83872 CFD

5 Avatar: The Way of Water Lun-Vie, 7:50/Sab-Dom, 3:50,7:50 R/14 190 8388 DISNEY

6 Avatar: The Way of Water Lun-Dom, 4:20,8:25

7 Avatar: The Way of Water Lun-Vie, 7:20/Sab-Dom, 3:20,7:20

8 Minions: The Rise Of Gru Lun-Vie, 4:05/Sab-Dom, 1:30,3:45

CC Premium at SilverSun

1 Avatar: The Way of Water Lun-Mie, 4:55/Jue-Sab, 4:55,8:45/Dom, 4:55

2 Avatar: The Way of Water Lun-Vie, 7:00/Sab-Dom, 3:05,7:00

3 Puss In Boots: The Last Wish Lun-Mie, 6:00/Domingo, 3:35,6:00

3 Black Panther: Wakanda Forever Lun-Mie, 8:30/Jue-Sab, 5:00,8:30/Dom, 8:30

4 Avatar: The Way of Water 3D Lun-Dom, 4:25,8:25

5 Avatar: The Way of Water Lun-Vie, 7:40/Sab-Dom, 3:40,7:40

6 Puss In Boots: The Last Wish Lun-Mie, 6:35,9:00/Domingo, 4:10,6:35,9:00

Plaza Duarte

1 Avatar: The Way of Water Spa Jue-Sab, 8:00

1 Puss In Boots: The Last Wish Lun-Mie, 6:35,9:00/Domingo, 4:10,6:35,9:00

2 Avatar: The Way of Water Lun-Dom, 4:25,8:25

3 Avatar: The Way of Water Spa Lun-Vie, 7:45/Sab-Dom, 3:45,7:45

4 El Brujo Lun-Vie, 7:10,9:35/Sab-Dom, 4:50,7:10,9:35

5 Avatar: The Way of Water Spa Lun-Vie, 7:05/Sab-Dom, 3:20,7:05

Provincias

Palacio del Cine (Multiplaza Higüey)

SALA 1 Un Mundo Extraño (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:25

SALA 2 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:30, 9:30

SALA 3 Avatar: TheWay of Water (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:00, 9:35

SALA 4 Black panther: Wacandaforever (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:45, 9:45

SALA 4 Lilo, Lilo cocodrilo (ESP) S/D 4:20

SALA 4 Avatar: TheWay of Water J/V-S/D-L/MI 8:40

SALA 4 Black Adam (ESP) Jueves/Viernes-Sábado/Ddomingo-Lunes/Miércoles 6:20

San Juan De La Maguana

1 Avatar: The Way of Water Spa A Lun-Vie, 7:20/Sab-Dom, 3:35,7:20

2 PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH Lun-Mie, 6:35,9:00/Domingo, 4:10,6:35,9:00

2 El Brujo Jue-Sab, 8:30

3 El Brujo Lun-Vie, 7:15,9:35/Sab-Dom, 4:55,7:15,9:35

4 Avatar: The Way of Water Spa Lun-Vie, 8:10/Sab-Dom, 4:20,8:10 R/14 190 83882 DISNEY

Palacio del Cine (Multiplaza Higüey)

SALA 1 El gato con botas J/V-D-L/MI 5:15

SALA 1 EL Brujo (ESP) J/V-D-L/MI 7:25, 9:25

SALA 2 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) D 4:00

SALA 2 Avatar: TheWay of Water (ESP) J/V-D-L/MI 6:00, 9:35

SALA 3 Un Mundo Extraño (ESP) D 4:30

SALA 3 Black panther: Wacandaforever (ESP) J/V-D-L/MI 6:45

SALA 3 Terrifier 2 (ESP) J/V-D-L/MI 9:45

SALA 4 Teacher Mechy Pre-estreno D 5:20, 7:30, 9:40

SALA 4 Avatar: TheWay of Water J/V-L/MI