Circularán nuevas monedas de RD$10 desde septiembre

El Banco Central de la República Dominicana informó este jueves que a partir del 1 de septiembre de 2025 comenzarán a circular monedas metálicas de RD$10, correspondientes a la emisión del año 2024.

La institución aclaró que las monedas de RD$10 emitidas en años anteriores seguirán teniendo fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

Lea más: El dólar imparable: lo que dice experto sobre la subida constante y su impacto en la economía

Síguenos como periodicohoyrd