Circularán nuevas monedas de RD$10 desde septiembre

  • Hoy
Característica de las nuevas monedas.

El Banco Central de la República Dominicana informó este jueves que a partir del 1 de septiembre de 2025 comenzarán a circular monedas metálicas de RD$10, correspondientes a la emisión del año 2024.

La institución aclaró que las monedas de RD$10 emitidas en años anteriores seguirán teniendo fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

28 agosto, 2025

