Cirugía Tommy John: ¿En qué consiste el procedimiento que fue tema central del Simposio de Ortopedia?

La cirugía Tommy John, fue el eje central del VI Simposio del Capítulo de Artroscopía y Medicina Deportiva, un encuentro que reunió a más de un centenar de especialistas nacionales e internacionales para abordar los últimos avances en este procedimiento que ha transformado la carrera de miles de atletas en el mundo.

Pero, ¿en qué consiste la cirugía Tommy John?

Este tipo de cirugía consiste en reemplazar un ligamento dañado del codo por un tendón saludable, generalmente tomado de otra parte del cuerpo del propio paciente.

Es un procedimiento común entre atletas que realizan movimientos repetitivos de lanzamiento, como lanzadores de béisbol y softbol, y ha permitido que muchos regresen a competir al más alto nivel tras una lesión.

Sobre el Simposio de Ortopedia

El evento que contó con más de 120 especialistas nacionales e internacionales, estuvo coordinado por el Capítulo de Artroscopía y Medicina Deportiva de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), y fue presidido por el doctor Jonadan Zapata, junto a los doctores David Abreu, Héctor Jacobo, Milor Rodríguez y Andy De León, quienes lideraron una jornada académica de alto nivel científico.

Entre los invitados internacionales destacaron el Dr. Keith Meister, médico oficial de los Texas Rangers de la MLB y pionero en cirugía de codo, y el Dr. Kenneth Craig S. Vincent, especialista en medicina deportiva y rehabilitación de atletas de élite, quienes compartieron sus experiencias en la atención y recuperación de jugadores profesionales.

Asimismo, los ponentes nacionales Félix Rodríguez, Ramón Saldaña, Arturo Bisonó y Pavel Espinal abordaron temas sobre el manejo quirúrgico avanzado, la prevención de lesiones deportivas y las estrategias de rehabilitación postquirúrgica, reforzando la importancia de la formación continua en el país.

El encuentro, realizado en el Hotel Embassy Suites Santo Domingo, contó con la presencia de representantes de academias de Grandes Ligas y líderes del sector de medicina deportiva, evidenciando el interés creciente por fortalecer la capacitación de los médicos dominicanos en técnicas quirúrgicas de clase mundial.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al Dr. César Moreta, en reconocimiento a su destacada trayectoria y sus aportes al desarrollo de la ortopedia y la medicina deportiva en la República Dominicana.

