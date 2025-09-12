  Ciudad Colonial de Santo Domingo se une a la Red de Destinos Inteligentes: requisitos y proyección  

La Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido reconocida como Destino Inteligente Adherido 2025-2027, convirtiéndose en el primer destino dominicano en unirse a la Red de Destinos Inteligentes (DTI), que promueve la Secretaría de Estado de Turismo de España por medio de la entidad pública SEGITTUR.

El principal destino turístico e histórico capitalino, recibió de esta entidad, el certificado que lo acredita como destino inteligente Adherido por un periodo de dos años (2025-2027) y el logo para ser exhibido en toda la zona, junto al Informe Diagnóstico DTI, base sobre la cual comenzará a ejecutar la hoja de ruta determinada, para su conversión en Destino Turístico Inteligente en base a la metodología DTI.

Gracias a este diagnóstico, el Ministerio de Turismo (MITUR) y las autoridades municipales tienen un plan de acción para elevar la competitividad y sostenibilidad del destino, asumiendo un modelo transformador de gestión inteligente.

Por dicho período de dos años, a Ciudad Colonial de Santo Domingo se le acredita que ha iniciado la implementación del modelo DTI, que constituye dar un paso hacia adelante para formar parte del grupo de destinos a la vanguardia del desarrollo turístico y con una estrategia a futuro basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y tecnología como ejes vertebradores.

Este programa se articula sobre una metodología de diagnóstico basado en 97 requisitos y 261 indicadores en base al cumplimiento de cinco ejes en los aspectos de sostenibilidad, innovación, tecnología, accesibilidad y gobernanza.

De los requisitos de la metodología DTI de Segittur, Ciudad Colonial de Santo Domingo ha superado el 28,9%; el eje de Sostenibilidad es el que

mejor resultado ha obtenido, con el logro del 41,7% de los requisitos, le sigue Gobernanza, pilar estratégico, organizativo y de gestión del modelo DTI, con un 29,8% de los requisitos superados.

A continuación, se sitúan el eje de Innovación, con un 23% y el eje de Tecnología, con un 19,9%. Por último, el eje de Accesibilidad es el que presenta un mayor margen de mejora, con grado medio de cumplimiento del 14,1%.

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración con la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GIZ) que lo financia con su Fondo Regional para Cooperación Triangular con socios en Latinoamérica y el Caribe.

Ese mismo fue el producto de un acuerdo de cooperación internacional gestionado por el ministerio de Turismo.

Destino Turístico Inteligente

Se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.