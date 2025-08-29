Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar entra en su fase final: lista para marzo 2026, según José Joaquín Puello

El reconocido neurocirujano y presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, Dr. José Joaquín Puello, anunció que el complejo hospitalario más ambicioso del país se encuentra en su etapa final de construcción, con 12 de sus 13 instalaciones ya terminadas.

Durante una entrevista en el programa Telematutino 11, Puello desmintió categóricamente los rumores sobre una posible privatización del centro, calificándolos como un “chiste de mal gusto”. Reiteró que se trata de una inversión pública superior a los RD$20,000 millones, destinada a ofrecer servicios médicos modernos y gratuitos a la población más vulnerable.

“La Ciudad Sanitaria nunca será privatizada. Está diseñada para los que menos pueden y representa una inversión pública muy alta”, afirmó el doctor.

La última instalación pendiente de inauguración es el hospital clínico-quirúrgico, que servirá como sede hospitalaria oficial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Según Puello, el Ministerio de la Vivienda ha proyectado su entrega para finales de septiembre de este año.

No obstante, el especialista aclaró que los hospitales, como los niños, “nacen, pero tienen que crecer”, refiriéndose al proceso de contratación de personal, capacitación y puesta en marcha de servicios. Por ello, se espera que el hospital esté completamente operativo para marzo de 2026, justo antes de la inspección final por parte de Caribe Sport, la organización responsable del evento deportivo.

“Las instalaciones deportivas deben probarse mínimo de tres a cuatro meses antes del evento. Esa será nuestra frontera para tener todo listo”, explicó Puello, quien presidió la antigua Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados (CAC) por casi dos décadas.

El Dr. Puello también destacó el carácter docente del complejo, que ha formado a cientos de estudiantes de medicina, y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar se perfila como el centro médico más moderno y completo del Caribe