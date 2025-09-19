Ciudadano denuncia que conductor lo chocó, huyó y Fiscalía dice que “no puede hacer nada”

Un ciudadano denunció este viernes que, tras ser víctima de un accidente de tránsito en el que el conductor supuestamente emprendió la huida, no ha recibido ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades judiciales, a pesar de haber levantado el acta del hecho en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y entregar todas las pruebas necesarias para dar con el responsable.

El accidente fue provocado por un minibús tipo furgoneta, marca Toyota, color blanco, con placa número I077439, cuyo conductor, según la licencia presentada, responde al nombre de Stalin Moisés Paniagua Jáquez.

El afectado relató que, tras el choque, el individuo le pidió que lo siguiera para “reportar el hecho”, pero cuando tuvo oportunidad en la avenida John F. Kennedy, se dio a la fuga.

Tras lo ocurrido, el ciudadano acudió a la Digesett, donde levantó el acta del accidente y la misma fue firmada correctamente por las autoridades de tránsito. Posteriormente, fue remitido a la Fiscalía, donde asegura que comenzó la verdadera frustración.

«Después que esperé aproximadamente dos horas para ser atendido, la respuesta de ellos fue que tengo que darle chance que vuelva el lunes, que no son 48 horas, que son 72. Y cuando yo le dije que me habían dicho que son 48 horas, la persona que me atendió lo que me dijo fue que debo darle hasta el lunes, porque si ella va donde su jefa con el papel, ella lo que le dirá es que le dé hasta el lunes, porque el involucrado en el choque se puede presentar hoy o el lunes.»

Entregó todas las evidencias

El denunciante agregó que, a pesar de haber entregado la marca del vehículo, la placa, una foto de la licencia y hasta una foto clara del individuo, en la Fiscalía le dijeron que no podían hacer nada, ya que el sistema que utilizan “es viejo” y no arroja los datos del responsable con la cédula.

“Se supone que la fiscalía debe tener un sistema asociado, que con la cédula se obtengan los datos de la persona”, expresó indignado.

Según el ciudadano, la agente que lo atendió le dijo, en palabras textuales, que él debía “montarle una persecución a la persona”. Además, le sugirió que buscara a alguien que trabajara en un banco para conseguir el número de teléfono del conductor, o que buscara un video de alguna cámara cercana al lugar del accidente, o que hablara con los establecimientos de la zona para ver si alguien lo ayudaba.

“Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que funcionan las instituciones del Estado en este país?”, cuestionó.

El ciudadano añadió: «Si en vez de daños materiales, el accidente hubiera provocado una muerte, y el conductor se hubiese dado a la fuga, ¿también quedaría el hecho sin resolver por falta de datos o por un sistema obsoleto?».

El afectado hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la Defensoría del Pueblo para que revisen estos procesos y garanticen que las víctimas de accidentes de tránsito no sean revictimizadas por la burocracia. Señaló que, como muchos dominicanos, solo busca justicia, y advirtió que la falta de acción por parte de las instituciones “envía un mensaje peligroso de impunidad y abandono”.

“Hoy fui yo, pero mañana puede ser cualquiera. Y si quienes deben protegernos no hacen nada, entonces ¿a quién acudimos?”, concluyó.