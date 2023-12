Ciudadanos  afirman  está  muy floja  la Nochebuena  en Cotuí

Cotuí, Sánchez Ramírez.- Como floja, sin movimiento económico y con escasas ventas, describen ciudadanos consultados por Hoy Digital el feriado de Nochebuena en el municipio de Cotuí.

“En los 39 años que yo tengo conchando aquí en el Parque Duarte, yo nunca había visto un 24 de diciembre así, mire a su alrededor, en las calles no se ve gente, la cosa está floja. Antes por lo menos venían los políticos y le daban una funda a uno, pero ahora ni eso”, narra Pedro Pablo Fabián Jerez, motoconchista.

Elsa Marisol Chalas, ha dedicado 12 años a la venta de flores en los barrios cotuisanos, aunque afirma desconocer los motivos de la crisis económica actual, asegura que el negocio que le brinda el sustento de su familia, ha empeorado en los últimos meses.

“Aquí la cosa está mala, el pueblo está vacío, la gente no salido de sus casas ¿A qué van a salir a las calles si no tiene con qué comprar? En otras navidades, aquí en La Hostos, la gente no podía ni caminar y mira como está esto. Está crisis no la aguanta nadie”, lamenta Laureano Alejo Núñez, quien tiene 27 años conchando en esa localidad.

Hoy Digital realizó un recorrido que abarcó sectores como Pueblo Nuevo, La Hostos, Esperanza y Vista del Valle, donde fueron consultados cerca de una docena de personas, la mayoría de ellos coincidían en que estas festividades han estado más lenta de lo tradicional.

En el residencial Los Pinos, observamos que varios ciudadanos comenzaban a apostarse en la casa del empresario y candidato a alcalde por el PRM, José Montillas; quien supuestamente iba a regalar cajas navideñas, pero hasta las 10 de la mañana las puertas estaban cerradas.

En Vista del Valle, fue notable el estado de abandono en que se encuentran sus calles, todavía sin asfaltar a pesar de los constantes reclamos de los lugareños.

Digna Rodríguez, presidenta de la junta de vecinos del referido sector, señaló que entre los principales problemas de Vista del Valle, también están la deficiencia en el servicio de agua potable, de recogida de basura y la falta de un sistema de drenaje.

