Ciudadanos de primera y segunda categoría

En los hechos, todo ciudadano que en la República Dominicana reside fuera del Gran Santo Domingo (D.N. o la capital+provincia Santo Domingo) es un ciudadano y una ciudadana de segunda categoría. Y quienes viven en las restantes 31 provincias, con sus municipios, distritos municipales, secciones y parajes, es probable que, por su condición social y económica, se les considere ciudadanos y ciudadanas de tercera categoría.

Hacer esta afirmación puede considerarse, en primera instancia, como una exageración. Pero si el lector se adentra en las condiciones de vida de los lugareños y en los servicios que recibe, entonces podremos darnos cuenta de que no se trata de una hipérbole. Y más cuando consideramos los recursos financieros que cada mes reciben las instancias municipales que gobiernan estos territorios.

Cuando hablamos de la pobreza dominicana, debemos considerar que hay diferencias profundas entre las zonas urbanas y las rurales, lo mismo que cuando nos referimos a los servicios de salud, suministro de agua potable, educación, recogida de los desechos sólidos, alumbrado eléctrico, asfaltado de las vías o calles, etcétera.

Esta es una desigualdad que los gobernantes dominicanos tienen que empezar a eliminar. Porque es una injusticia, si lo vemos en términos morales, y es una retranca para el desarrollo de la nación, si lo valoramos desde un enfoque económico-social.

Por años, el Poder Ejecutivo ha manejado a su antojo los recursos financieros que ingresan al fisco, aunque leyes, decretos y normas contengan pautas diferentes. Basta una oración en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos, como se ha estado haciendo y viendo por años. Por supuesto, el criterio político-partidario no ha dejado de estar presente.

Los políticos profesionales tienen que dejar de lanzar a los ayuntamientos el estigma de que son malos administradores de los recursos que ponen en sus manos. Probablemente, no lo son menos que los gobernantes nacionales. Y si fuere el caso, ahí tenemos a la Liga Municipal Dominicana, a las universidades y a los miembros de la Cámara de Cuentas para ayudar a crear medios técnicos que ayuden a los directivos municipales a bien manejar los fondos públicos.

Si mantenemos el desbalance presupuestario actual entre el Gran Santo Domingo y el resto del territorio, los habitantes de las 31 provincias restantes se mudarán para la Capital+provincia Santo Domingo.

Actuemos ahora, que no nos queda mucho tiempo.

