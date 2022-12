En Sabana Grande de Boyá ciudadanos están fragmentados por Mantequilla

Tras el arresto de Wilkin García Peguero (Mantequilla), los residentes de Sabana Grande de Boyá de la provincia de Monte Plata que depositaron dinero en la compañía Inversiones 3.14 que encabeza el hoy detenido, se muestran con opiniones encontradas sobre la captura de su deudor, debido a que algunos dicen estar satisfechos con verlo en prisión, mientras que otros entienden que no ganan nada con que él esté preso, sino más bien, quieren su dinero.

Algunos moradores de Sabana Grande de Boyá entienden que Mantequilla debió ser apresado desde que surgieron las primeras querellas en su contra, mientras que otros temen que con su detención, desaparezca la oportunidad de que se les pague su dinero.

«Como el no pudo cumplirnos, a su pueblo, a sus amigos, pues que pague por lo que hizo. Y le voy a mandar este mansaje: Te puedes quedar con lo mío, pero lo de esa gente infelices, que necesitan ese dinero para pastillas, págale su dinero», dijo un habitante de Bayaguana.

Mantequilla habría estafado a unas 600 personas.

«Así preso es que él tiene que estar hasta que pague o haga algo, porque tiene tres meses sin resolver, entonces yo mismo metí casi 300 mil pesos, porque él vino a mi negocio y me dijo que me iba a ayudar, y me engañó», dijo otro que depositó dinero en Inversiones 3.14.

La fiscalía de Monte Plata recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por ciudadanos a través de abogados contra García Peguero, así como unas 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos.

Mantequilla es trasladado a Monte Plata

Mantequilla fue trasladado la tarde de este jueves desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la provincia Monte Plata, lugar donde el Ministerio Público le presentará cargos por estafa y amenaza de muerte.

Bajo un amplio dispositivo de seguridad, el también presidente de Inversiones 3.14 aseguró a la prensa que es «un preso del sistema judicial».

Se recuerda que Mantequilla fue arrestado el pasado miércoles en el Palacio de la Policía por varias órdenes de arresto en su contra.

Luego que a Mantequilla lo apresaran por 35 querellas en su contra, que incluye, además de estafa, amenaza de muerte, los abogados de los querellantes revelaron que Wilkin García Peguero, el nombre de pila del imputado, habría estafado a unas 600 personas con montos que sumarían unos 100 millones de pesos.

«Nosotros ascendemos a alrededor de 70 y pico de millones de pesos. Pero ese no es el caso. Están personas que están llamando que tienen nueve millones, otros tienen 15 millones. Estamos diciendo que aquí podría ser (el monto total de la supuesta estafa) en las próximas horas más de 90 o 100 millones de pesos», aseguró José Cristofer, uno de los abogados de más de 50 personas que alegan haber sido estafadas por el presidente de 3.14 Inversiones.

