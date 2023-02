Ciudadanos con opiniones encontradas por discurso de Abinader

El discurso del presidente Luis Abinader, no solo generó comentarios de partidos opositores, o de personalidades del país, sino también de ciudadanos comunes quienes reaccionaron de forma diferente tras las palabras del presidente Luis Abinader.

Algunos ciudadanos del Distrito Nacional, indicaron que el presidente debió anunciar los planes y nuevos operativos para luchar contra la delincuencia, que según ellos es el principal problema que tiene el país.

«Yo realmente me quedé esperando que él hiciera más énfasis en lo que es la delincuencia, porque esa es la preocupación de uno día a día. Salir de tu casa sin que te atraquen, es una viga», dijo el ciudadano Carlos castro.

«A mí no me preocupa la comida, porque aunque esté cara, eso aparece, ahora, sí me preocupa que venga un tiguere y me dé un tiro por lo mismo mío, o que me quiten lo que con el sudor de mi frente yo he conseguido, eso es lo duro», sostuvo el ciudadano Jefry Frías.

Para este diario también opinaron otros, diciendo que el tema de la economía, ha sido el principal flagelo del gobierno del presidente Luis Abinader.

«Realmente está todo caro, uno intenta ahorrar lo más que uno pueda, y cuando tú viene a ver ya como quiera uno se descuadra, que si no es cogiendo prestado, no resuelve», dijo la ciudadana Esmeralda Jiménez

Sin embargo, otros aplaudieron el discurso de Luis Abinader, e indicaron que ningún otro mandatario había hecho cosas como la que ha podido lograr el actual presidente.

«El presidente habló bien, nada de lo que dijo son cosas que él no ha hecho. Obviamente hay algunas cosas que el tiempo no le ha dado para hacer, pero la verdad hay que decirla, ha sido el mejor presidente de los últimos años», dijo la ciudadana Martina Peña.

«¿Qué otro gobierno se había enfocado tanto en perseguir la corrupción?, ninguno. El presidente ha hecho su trabajo y lo seguirá haciendo hasta el 2028», dijo el ciudadano Manuel Mercedes.

«La construcción de un muro en Haití, la inició Abinader, la mayor cantidad de haitianos deportados ha sido con Abinader, se ha mostrado firme ante las presiones de otros países con el tema haitiano, entonces ¿Qué es lo que la gente quiere de un presidente», dijo el ciudadano Alsenio Pacheco.

¿Qué dijo Abinader en su discurso sobre el tema haitiano?

En su rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader llamó a un gran Pacto de Nación, para una política de Estado, firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano.

El mandatario manifestó que la República Dominicana en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso.

“Debe enviar un solo mensaje, a partir de los postulados iniciales de la política exterior: no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití; los problemas de Haití deben resolverse en Haití, mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida, que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los que más deben y pueden, entre los países más desarrollados”, expresó.

En ocasión del 179 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Abinader expuso que uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de una valla fronteriza.

De la cual, agregó, durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros, en las zonas de mayor población y que estarán terminados el próximo mes de mayo.

