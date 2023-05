La presentadora Clarissa Molina habló este lunes por primera vez sobre su ruptura con su exprometido Vicente Saavedra.

«Al final del día, Rauli, Lili, tu conociste mi relación. Yo fui súper feliz con Vicente. La verdad es que fue una relación bien bonita y es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón; atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con ustedes y los fanáticos también», manifestó.

La ex Nuestra Belleza Latina entiende que «Los momentos que realmente me llevo son los que donde no había cámaras, que solamente éramos él y yo. Yo conocí un ser humano increíble en Vicente Saavedra, de verdad que aprendí muchísimo de él, él de mí, los dos y nada, Dios quiere que estemos ahora mismo en la posición que estamos hoy, los dos tomamos un camino diferente, quién sabe en el futuro que pase».

Lee más: Famosos reaccionan a la ruptura de Clarissa Molina con Vicente Saavedra

Clarissa entiende que entre ella y Vicente las cosas quedaron bien y que su relación actual es de lo más cordial además de que existe un gran cariño.

“Hay un amor de pareja, y ahora mismo hay un amor de familia. Él siempre va a poder contar conmigo”, expresa tranquila.

» Él siempre va a poder contar conmigo…Yo sé que vamos a estar ahí siempre en contacto. Eso es segurísimo», enfatizó.