Clarissa Molina sobre su participación en los Latin GRAMMY: «significa mucho para mí»

La actriz y presentadora de televisión Clarissa Molina, quien ha brillado por su enorme carisma y espectacular belleza, no ha dejado de formar parte de importantes eventos de la cadena Univisión, desde que ganó el concurso Nuestra Belleza Latina VIP en el año 2016.

Molina, expresó que tener la oportunidad de participar en los premios Latin Grammy significa mucho para ella, mientras que al mismo tiempo reveló que está feliz, ya que esto era lo que le faltaba.

Clarissa Molina

«Yo decía si Latin Grammy en algún momento me da la oportunidad, esa plataforma para yo estar, voy a brincar hacia arriba y cuando me enteré, de verdad que me puse muy feliz, muy agradecida y ahora me toca prepararme para dar lo mejor mí «, dijo la actriz

Clarissa Molina definió Latin Grammy como la noche más importante de la música latina, y agregó que como latina y como dominicana, la música la lleva por dentro.

«Yo estoy super contenta, muy feliz» precisó la presentadora de televisión, y culmino diciendo está en un momento muy importante de su vida porque finalmente en lo profesional esta logrando muchas cosas.