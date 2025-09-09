Claro apoya al Sistema Nacional de Alertas siendo la primera empresa en tener lista su infraestructura tecnológica

Claro Dominicana se convirtió este martes en la primera empresa de telecomunicaciones del país en lograr en tiempo récord el desarrollo de su infraestructura tecnológica en apoyo al Sistema Nacional de Alerta en situaciones de emergencias, marcando un avance significativo en la modernización de los mecanismos de seguridad ciudadana en la República Dominicana.

La empresa informó que desde el año 2008 colabora activamente en la difusión de alertas meteorológicas vía SMS, conforme a la Resolución 079-08 del Consejo Directivo del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel) y que no será la excepción tras la Resolución 110-24, a entrar en vigor en octubre de 2025.

Esta establece la obligatoriedad de implementar un sistema de difusión de alertas mediante un Cell Broadcast System (CBS) que servirá como base para futuras alertas, como las de tipo Amber. Claro Dominicana explicó que para su implementación desarrolló una infraestructura tecnológica que incluyó la integración de nuevos equipos para garantizar su efectividad y alcance en situaciones críticas.

Julissa Cruz y Pilar Haché.

Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro Dominicana, manifestó el gran orgullo que siente todo el equipo de trabajo de la empresa de hacer posible, en tiempo récord, este esfuerzo innovador que puede salvar vidas y destacó el apoyo brindado de Claro a esta noble iniciativa del Indotel.

Para Cueto, este logro es producto del compromiso y la excelencia de todo el equipo de Claro Dominicana. Desde ingenieros, técnicos y hasta