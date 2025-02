“Claro que no”, lo nuevo que trae la cantautora Juley

Juley, la joven cantautora dominicana residente en Puerto Rico, entró con buen pie en el 2025 con el lanzamiento del tema «Claro que no», canción con la que abre un nuevo capítulo en su carrera artística estrenando su sello disquero.

La artista y autora de letras presenta en «Claro que no» una canción en el género de balada pop, la cual fue producida de la mano del destacado compositor dominicano Pedro Rodríguez. Según explica Juley, el tema forma parte de su álbum discográfico titulado «Libertad», que saldrá al mercado próximamente.

El talento artístico de Juley, que nació en el barrio Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, ahora se pasea por grandes escenarios internacionales y tiene en carpeta, en estos primeros meses del 2025, mostrarse en el país en una intensa gira de presentaciones, como parte de su gira promocional, para luego trasladarse a Colombia y culminar en algunos países de Europa.

«Muchos me preguntan que, como siendo dominicana, me inclino por un género de balada pop, pero en verdad les digo que me identifico con este tipo de género musical desde que escuché a Luis Fonsi, mi mentor principal. Y luego que escuché a Juan Luis Guerra, pude descubrir la música típica oriunda de mi país, República Dominicana, y me enamoré de ella. Puedo decir que ambos han sido mi influencia en la composición», dijo la siempre sonriente Juley, cuyo nombre de pila es Julerdania Mejía.

Explicó que la canción «Claro que no» es fruto de una reciente experiencia amorosa mediática internacional, a la que tuvo que decir que no, para cumplir con personas que le obligaban a alejarse de ese ser querido.

Juley cuenta que este corte promocional lleva en su esencia el nombre y apellido de quien pensó que era su mejor amigo y compañero de vida. “Me decían que debía alejarme y les decía a todos: ‘claro que no’”, explicó Juley, quien lleva años dedicada a la composición de letras, aunque en bajo perfil, situación que ha decidido dejar atrás para proyectar todas sus obras de manera abierta y sin limitaciones.

Los arreglos de D’ Dream Récord, en Puerto Rico, hicieron esto posible en tiempo récord y está disponible en todas las plataformas digitales.