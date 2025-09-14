Claro y Samsung presentan los Galaxy Z Fold7 y Z Flip7

En un evento realizado el 11 de septiembre, Samsung, líder mundial en tecnología, y Claro Dominicana, empresa líder del sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana, unieron fuerzas para dar a conocer la séptima generación de plegables, diseñados para elevar la productividad, la creatividad y la conectividad de los usuarios.

En un encuentro realizado en el edificio corporativo de Claro, clientes, invitados especiales y ejecutivos de ambas empresas vivieron una experiencia interactiva única, donde descubrieron de primera mano toda la innovación que ofrecen estos nuevos equipos.

Yaskara Sánchez, gerente de Mercadeo Móviles de Claro Dominicana, expresó: “Continuamos ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia y un desempeño excepcional a través de dispositivos innovadores, apoyados en nuestra red 5G, el complemento perfecto para aprovechar al máximo todos los atributos de esta nueva generación de equipos”.

Indicó que recientemente, además de recibir el premio como Mejor Cobertura Móvil y Mejor Experiencia de Videojuegos Móvil, Claro Dominicana fue reconocida, por quinto año consecutivo, como la Red Móvil Más Rápida del país. Con esta distinción se convirtieron en la primera compañía del Caribe en obtener el máximo galardón otorgado en esta categoría por Ookla® en los Speedtest® Awards 2025: una estatuilla de cristal que simboliza la excelencia.

El Galaxy Z Flip7 llega con un diseño ultra compacto e icónico que fusiona el estilo con la funcionalidad. Se ha perfeccionado para ser el compañero ideal de quienes buscan portabilidad sin sacrificar potencia, pues cabe perfectamente en cualquier bolsillo. Su característica más distintiva es la nueva Flex Window de punta a punta, una pantalla de cubierta de 4.1 pulgadas que abarca casi toda la superficie, con biseles ultradelgados de 1.25 milímetros, lo que permite a los usuarios interactuar con notificaciones, widgets y llamadas de forma intuitiva sin necesidad de abrir el teléfono. El Galaxy Z Flip7 es el más delgado de su serie hasta la fecha, con un grosor de 13.7 milímetros plegado y un peso de solo 188 gramos.

La potencia del Galaxy Z Flip7 se extiende a sus funcionalidades impulsadas por IA. La nueva interfaz One UI 8 optimizada para la Flex Window amplía las interacciones intuitivas. Gracias a Galaxy AI, los usuarios pueden aprovechar herramientas como Now Brief, que muestra la agenda desde la pantalla de cubierta, y Gemini Live, que ofrece asistencia en tiempo real con recomendaciones de viaje y sugerencias de atuendos utilizando la cámara. Con una batería de 4,300 mAh (la más grande de su serie), el dispositivo ofrece hasta 31 horas de reproducción de video para un uso prolongado. Además, su cámara de nivel profesional captura cada momento con una claridad sorprendente.

El Galaxy Z Fold7 es el dispositivo más delgado y liviano de la serie hasta la fecha, con solo 4.2 milímetros cuando está desplegado. Con un diseño refinado que se siente en la mano casi como un smartphone tradicional, incorpora la nueva bisagra Armor FlexHinge que no solo mejora la durabilidad, sino que también reduce significativamente la visibilidad del pliegue. Su amplia y envolvente pantalla interior de 8.0 pulgadas se convierte en un centro de multitarea inigualable, ideal para el trabajo, los videojuegos y el entretenimiento.

Además de su diseño, las funciones del Galaxy Z Fold7 elevan su experiencia. Es el primer dispositivo de la serie en contar con una potente cámara de 200 megapíxeles que captura cuatro veces más detalles que su predecesor. Impulsada por la tecnología ProVisual Engine y Nightography, garantiza imágenes nítidas y colores vibrantes incluso en condiciones de poca luz. La cámara frontal principal ahora ofrece un campo de visión más amplio de 100 grados, ideal para capturar selfies grupales o escenas de viaje. Las innovadoras capacidades de inteligencia artificial multimodal permiten una ayuda contextual en tiempo real.

Emilka Gerónimo, Ejecutiva de Cuentas de Samsung indicó que esta nueva línea, presentada recientemente a nivel global, ya está disponible para los consumidores dominicanos a través de Claro, que los ofrece además con descuentos de introducción de hasta RD$25,272.00 y regalos especiales de 2×1 en equipos, cargadores, covers y smartwatches para los primeros clientes que adquieran los nuevos dispositivos.

El lanzamiento de la séptima generación de plegables consolidó la alianza entre Samsung y Claro, ofreciendo a los consumidores dominicanos la oportunidad de experimentar el futuro de la tecnología móvil.

Para más información sobre los dispositivos y las ofertas, visite los centros de atención al cliente de Claro o el portal claro.com.do.