Claro y Xiaomi presentan la Serie Xiaomi 15T en República Dominicana

Claro Dominicana y Xiaomi Corporation presentaron este martes la esperada Serie Xiaomi 15T integrada por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, una propuesta que combina cámaras codesarrolladas con Leica, conectividad de vanguardia y un diseño refinado que eleva la experiencia de los usuarios a un nivel completamente nuevo.

Durante un evento realizado en el edificio corporativo de Claro Dominicana, en el estuvieron presentes ejecutivos de ambas empresas, creadores de contenidos tecnológicos y representantes de medios de comunicación, se explicó que la Serie Xiaomi 15T representa un salto significativo en la evolución de la línea T al combinar la fotografía profesional, un diseño insignia y un ecosistema que transforma la vida digital.

Yáskara Sánchez, gerente de mercadeo móviles de Claro Dominicana, explicó que la presentación de estos equipos se realiza en el marco del 95.º aniversario de la empresa, lo que reafirma la promesa que ha mantenido durante todos estos años: estar siempre a la vanguardia de la tecnología para que los clientes reciban lo mejor.

“Este año, en el marco de nuestro aniversario, hemos sido reconocidos nuevamente como la Red Móvil más rápida del país, recibiendo el máximo galardón de Speedtest® Awards que consiste en una estatuilla de cristal que simboliza la excelencia. Esta distinción no es solo un trofeo, es el reflejo de nuestro trabajo constante para entregar calidad, inversión técnica y la mejor experiencia”, sostuvo Sánchez.

Asimismo, destacó que para aprovechar al máximo todas las prestaciones de los equipos de la Serie Xiaomi 15T, la compañía cuenta con una red 5G robusta, capaz de ofrecer ultravelocidad, menor latencia e hiperconectividad.

Manuel Corporan, gerente de ventas de Xiaomi Dominicana, resaltó: “La nueva Serie Xiaomi 15T marca un hito en la evolución tecnológica de la marca, al integrar cámaras profesionales codesarrolladas con Leica, un rendimiento de última generación y el nuevo sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 impulsado por inteligencia artificial. Con esta propuesta, Xiaomi redefine la fotografía móvil y la experiencia del usuario al combinar potencia, diseño insignia y conectividad 5G avanzada. Los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro incorporan pantallas inmersivas, carga ultrarrápida y un ecosistema inteligente que optimiza la vida digital, consolidando el compromiso de Xiaomi de llevar la innovación premium a más usuarios”.

Fotografía de nivel profesional con óptica Leica

El Xiaomi 15T incluye una cámara principal, una ultra gran angular y una telefoto, mientras que el Xiaomi 15T Pro integra una cámara principal, una ultra gran angular y la nueva cámara Leica 5x Pro Telefoto. Ambos sistemas están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios, redefiniendo la fotografía móvil con un avanzado sistema de triple cámara codesarrollado con Leica.

Ambos dispositivos incluyen también una cámara frontal de 32MP para selfies y videollamadas de alta calidad. En cuanto a la videografía, ambos modelos permiten grabación en 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, garantizando colores vibrantes y contraste uniforme sin importar el lente utilizado.

La Serie Xiaomi 15T ofrece capacidades de nivel profesional para creadores. El Xiaomi 15T Pro amplía aún más las posibilidades al soportar grabación en 4K a 120fps en la cámara principal, lo que permite crear clips cinematográficos con mayor control. Para quienes buscan flexibilidad en la postproducción, el dispositivo también graba en 4K a 60fps 10-bit Log con entrada LUT.

Conectividad innovadora y un nuevo sistema operativo

La Serie Xiaomi 15T también marca el debut de Xiaomi HyperOS 3, el sistema operativo que eleva la experiencia de los usuarios con mejoras clave en multitarea, arranque más rápido de aplicaciones y un diseño visual renovado. Los nuevos elementos incluyen pantallas de bloqueo dinámicas, fondos de pantalla y widgets rediseñados, así como una organización más intuitiva que hace que cada interacción se sienta más fluida y atractiva.

A esto se suma la integración de Xiaomi HyperAI, una inteligencia de sistema que potencia la productividad diaria al anticiparse a las necesidades del usuario y optimizar la interconexión entre dispositivos.

Pantallas inmersivas y diseño premium

El Xiaomi 15T Pro ofrece un panel de 6.83 pulgadas con biseles ultradelgados de 1.5mm, resolución 1.5K, tasa de refresco de hasta 144Hz y un brillo máximo de 3200 nits. El Xiaomi 15T integra una pantalla fluida de hasta 120Hz con atenuación PWM de 3840Hz, que reduce la fatiga visual incluso en sesiones prolongadas.

Ambos dispositivos combinan estética y resistencia, con acabados en vidrio reforzado Corning® Gorilla® Glass 7i y certificación IP68 contra agua y polvo. El 15T Pro incorpora además un marco de aleación de aluminio 6M13 para mayor protección estructural.

Potencia y autonomía para todo el día

Ambos modelos integran una batería de 5,500 mAh, diseñada para durar más y cargar más rápido. El Xiaomi 15T Pro incluye HyperCharge de 90W por cable y 50W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 15T ofrece HyperCharge de 67W.

En cuanto a rendimiento, el Xiaomi 15T Pro funciona con el chipset MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm, mientras que el Xiaomi 15T integra el MediaTek Dimensity 8400-Ultra, garantizando fluidez en juegos, productividad y multitarea. El sistema Xiaomi 3D IceLoop asegura una gestión térmica eficiente incluso en escenarios exigentes.

Disponibilidad en Claro Dominicana

El Xiaomi 15T se encuentra disponible en Claro Dominicana en los colores Negro y Gris, en su versión de 12GB + 512GB de memoria.

En tanto, el Xiaomi 15T Pro se puede adquirir en Claro Dominicana en colores Negro y Gris, también en versión de 12GB + 512GB de memoria.