Clásico Angel Contreras se correrá en cartel de este sábado en el V Centenario

El tradicional clásico Doctor Angel Contreras Mejía, en su versión número once, será corrido en la quinta carrera del cartel del próximo sábado en el hipódromo V Centenario, con un un despliegue de grandes atractivos, de acuerdo con sus organizadores.

El anuncio fue hecho por el doctor Angel Contreras hijo, co propietario de Rancho San Antonio, quien cada año enaltece el nombre de su progenitor con “tan prestigioso clásico”.

Según expuso Contreras hijo, el clásico tendrá una bolsa superior a los 300 mil lpesos en premios y por segundo año consecutivo contará con el patrocinio de Alimentos Seminole, que su une a RSA, que lo viene realizando desde “hace un buen tiempo”.

El doctor Angel Contreras Mejía, en cuyo honor se celebra cada año el clásico en su honor, es un destacado criador y propietario de caballos de larga data y uno de los mas reconocidos propulsores de la hípica dominicana.

El clásico estará pactada a la distancia de 1,400 metros, con la participación de nativos de dos año y no reclamables libres. Los expertos señalan como favorito para ganar el evento al ejemplar Sardegna’S Woman (2), del establo Pryca, entrenado por Cristian Pimentel y que tendrá sobre el lomo al experimentado Carlos de León. Sin embargo, no se puede descartar ningun de los demás competidores como Counssellor (1), Bala Dorada (4), Imencionable (5), Marife A (6), Aj’s Jet (7),Wells Aproval (8), Third Page (9), Abrahan A y Exotico (11).

El clásico forma parte del festival de Rancho San Antonio, que también incluye una subasta, programada para el día siguiente de carrera, es decir, el domingo. Esta actividad será celebrada en las instalaciones del V Centenario y los Yerling estarán en el área de paddock desde las 9:30 de la mañana.

La subasta iniciará a las 11 de la mañana, con la conducción de José Luis Méndez y Al Núñez y será transmitida por Digital Visión, Canal 63.