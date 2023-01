Clásico Mundial: Los 3 diferentes poderosos equipos que podría llevar RD

Aunque para el Clásico Mundial de Béisbol, como cualquier otro evento deportivo, hay un límite de jugadores que pueden ser elegidos para completar el roster, República Dominicana puede darse el lujo de que si se pudiera, llevar hasta tres equipos diferentes, y de igual forma ser un conjunto envidiable y favorito a ganar el campeonato.

Para este Clásico, según lo que se ha hablado, probablemente habrán algunos peloteros que no podrán participar por restricciones de sus organizaciones de Grandes Ligas, sin embargo, si se obvia por un momento es posibilidad, y se hace el análisis de que todos los peloteros dominicanos estarían disponibles, República Dominicana tendría bastante tela por donde cortar, y armar varios equipos de lujo.

A continuación, mostraremos tres distintos equipos que podría utilizar RD en el Clásico Mundial de Béisbol:

Equipo A

C: Gary Sánchez

1B: Vladimir Guerrero jr

2B: José Ramírez 2B

3B: Manny Machado 3B

SS: Jeremy Peña

OF: Starling Marte

OF: Julio Rodríguez

OF: Juan Soto

DH: Rafael Devers

P: Sandy Alcántara

CP: Emmanuel Clase

Equipo B

C: Francisco Mejía

1B: Carlos Santana

2B: Ketel Marte

3B: Willy Adames

SS: Wander Franco

OF: Eloy Jiménez

OF: Teoscar Hernández

OF: Marcell Ozuna

DH: Franmil Reyes

P: Luis Castillo

CP: Camilo DOval

Equipo C

C: Pedro Severino

1B: Miguel Sanó

2B: Jorge Polanco

3B: Jeimer Candelario

SS: Amed Rosario

OF: Manuel Margot

OF: Raimel Tapia

OF: Leury García

DH: Nelson Cruz

P: Framber Valdez

CP: Gregory Soto

Aunque es muy evidente la superioridad del equipo A, debido obviamente a que están ahí las superestrellas por posición que tiene Dominicana en Grandes Ligas, también es cierto que la mayoría de países del Clásico Mundial, desearían tener al menos el equipo C de República Dominicana, debido a la profundidad que tiene.