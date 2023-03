Clásico Mundial | Juan Soto sobre la derrota: «Apenas va un juego»

Miami, Florida.- La derrota de República Dominicana en el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol, ha preocupado a los dominicanos, sin embargo el estelar toletero Juan Soto, no considera que es momento para apretar el botón del pánico.

En unas declaraciones después del encuentro, Soto indicó que el partido contra Venezuela fue solamente el primer partido, y que República Dominicana tiene todo para pasar a la siguiente ronda y clasificar a los cuartos de final.

«Esta derrota no cambia nuestro ánimo, apenas va un juego, todavía nos quedan tres partidos más que podemos demostrar lo que somos y salir hacia adelante», sostuvo Soto.

El estelar jardinero admitió que aunque el picheo de Venezuela no le lanzó con intención de darle bases por bolas, falló varios picheos claves, en especial en ese turno del segundo episodio cuando con bases llenas, no pudo producir.

«No sentí que me hayan trabajado diferente, ellos sí se tenían un plan, pero no yo fallé varios picheos claves. En ese segundo turno, quise atacar al igual que como hice en el primer inning, pero la bola se movió más, y no pude ejecutar como yo quería», dijo Soto.

Juan Soto fue el único bateador del equipo dominicano que no se ponchó, el resto de la alineación se combinó para 15 ponches, Julio Rodríguez lo hizo tres veces, Manny Machado, Jeremy Peña y Teoscar Hernández dos ponches cada uno.