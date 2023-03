Clásico Mundial: Nelson Cruz revela cómo sobrelleva ser gerente y jugador a la vez

El gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, reveló la fórmula que le ha funcionado para poder lidiar con la responsabilidad de ser gerente general y jugador al mismo tiempo.

Cruz, quien además de gerente general del equipo también es un poderoso bateador, que pudiese ser bateador designado en algunos partidos, dijo que lo principal que le ha funcionado para tener doble función en el evento, es que tiene un equipo con muchos veteranos, que no le da dolor de cabeza, y que sobretodo escucha a los más veteranos.

«Hay mucha responsabilidad. He tenido la dicha de tener un buen grupo detrás que me ha ayudado, y me ha hecho las cosas un poco más fáciles, y todo es gracias a los jugadores que también están, que han dicho que sí para representar nuestro país», sostuvo Cruz.

Cruz, quien ha estado en los últimos cuatro clásicos mundiales de Béisbol con el equipo (2009,2023, y 2017), dijo que aunque cada grupo de los que ha formado tarde, este representa para él el más importante, y solo porque es un gran equipo.

En lo que posiblemente pudo haber sido un capítulo final en Grandes Ligas, Nelson Cruz aceptó ser gerente general del país más beisbolero de Caribe.