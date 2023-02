Clásico Mundial | Nelson Cruz y Canó: ¿Es correcto que estén en el roster?

Tras darse a conocer el roster oficial que llevará el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, República Dominicana luce como uno de los principales favoritos a salir como campeón del evento, precisamente por el gran talento que tiene el conjunto, principalmente en el lado ofensivo.

Sin embargo, aunque la parte ofensiva está repleta de superestrellas, brillan por su ausencia estelares jugadores como José Ramírez y Starling Marte, a quienes inmediatamente se dio a conocer el roster, la fanaticada dominicana mostró tristeza por no verlos en la lista.

Pero por el contrario, otros que sí están inscritos, pero que dicha participación ha generado mucha controversia, son los veteranos Nelson Cruz y Robinson Canó.

El caso de Nelson Cruz ha sido objeto de discusión, debido a que también es el gerente general del equipo, por lo que tendrá doble función durante el torneo; como jugador, y como gerente. Entonces, muchos fanáticos entendían que Cruz debía concentrarse en su rol como gerente y a la vez darle oportunidad a jugadores más jóvenes para que ocupen ese puesto, ya que Nelson Cruz también sería el jugador de más edad todo el equipo con 42 años.

Muchos han sugerido que debería haber sido José Sirí quién ocupara dicha posición, ya que puede brindar velocidad para salir a correr como emergente, así como también mejor defensa que la que podría ofrecer Nelson Cruz, en caso de que juegue en los jardines.

En el caso de Robinson Canó, también provocó mucha controversia su inclusión en el equipo, debido principalmente a que no se ha visto en su mejor forma durante su participación en invierno, además de que durante la temporada pasada no estuvo activo consistentemente en un equipo de Grandes Ligas, que finalmente fue dejado en libertad luego de pasar por varios conjuntos.

Algunos fanáticos que notaron la presencia de Canó, cuestionaron que jugadores como Jorge Polanco o Amed Rosario, debieron haber sido tomados en consideración en vez del veterano, ya que actualmente son más versátiles, tanto porque pueden jugar ambas posiciones del medio del cuadro, como también porque son más veloces.

Si bien es cierto que Nelson Cruz y Robinson Canó ya pasaron por el mejor momento de su carrera, su inclusión en el equipo dominicano podría tener beneficios.

Ambos son veteranos jugadores, que ya han jugado en todo tipo de escenarios, por lo que ningún pelotero tendría más experiencias en momentos de presión que ellos dos. Además, de que con un plantel repleto de estrellas, la mayoría jóvenes, se requeriría peloteros dentro del clubhouse que sean respetados por los demás, ya que también en eventos donde hay tantas superestrellas, puede llegar a relucir el ego.

Pero sus aportes no serían sólo fuera del terreno de juego, ya que Nelson Cruz, aunque tuvo una temporada por debajo en su última campaña, sigue siendo un bateador temido por los lanzadores, y que preserva su poder de cuadrangular.

Canó, por su parte, sigue teniendo un amplio conocimiento de la zona de strike, y con la capacidad de jugar la segunda base a un buen nivel.

«Entiendo que es muy importante tener jugadores de experiencias dentro de un equipo, pero también es cierto que siempre se busca tener el mejor talento disponible en el terreno. Para nadie es un secreto que el mejor momento de Canó pasó, y aunque lo hemos visto últimamente bateando sobre 300, es también evidente que sus capacidades han mermado, y en este nivel que se va a jugar, necesitamos las habilidades que otros aportarían, y no así lo haría este gran dominicano. Y en el caso de Nelson Cruz, no me gusta la idea de que sea gerente y jugador a la vez, ya que no se concentraría al 100% en ninguna».

Baudilio Jiménez