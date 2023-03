Miami, Florida.- El dirigente del equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, Rodney Linares, adelantó que todos los jugadores del plantel estarán disponibles para el juego de hoy contra Puerto Rico, que es de vida o muerte para ambos equipos.

Dominicana contará hoy con el experimentado lanzador Johnny Cueto, pero el dirigente dijo que no tendrá miedo en apelar a su bullpen en el momento que lo entienda necesario, ya que tendría disponibles a todos sus lanzadores.

«Obviamente los muchachos que tiraron hoy quizás no lo use para el juego contra Puerto Rico, pero si me veo en la necesidad de venir con ellos, lo voy hacer, todos esos brazos están disponibles para ese juego vital», dijo Linares.

Además de la ofensiva, que ha despertado en los últimos dos encuentros, la fortaleza de equipo dominicano es su cuerpo de relevo, que cuenta con lanzadores estelares en ese rol en Grandes Ligas.

Relevistas como: Camilo Doval, Héctor Neris, Rafael Montero, Bryan Abreu, Diego Castillo, Génesis Cabrera, Luis Ortiz, entre otros, son de los principales lanzadores de Dominicana desde el bullpen, que podrían ver acción en el partido de hoy.

Jeremy Peña Julio Rodríguez Jean Segura

En la parte ofensiva, República Dominicana también contará con todo su arsenal disponible. No hay dudas de que es alineación es de las más temidas del Clásico, y por si fuera poco, en la banca también tiene otros cañones que estarían disponibles en cualquier momento.