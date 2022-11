El ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, volvió a tuitear. Esta vez, a raíz del intento de quemar dos consulados dominicanos en Cabo Haitiano y Juana Méndez, respectivamente.

El político haitiano, que ha sido duramente criticado desde la República Dominicana por sus mensajes contra el presidente Luis Abinader, llamó a sus compatriotas a no dejarse provocar.

«Mi mensaje a la gente de Ciudad del Cabo (…). No se dejen atrapar por la provocación, no ataquen el consulado dominicano en la ciudad, como les quieren hacer creer las noticias. No utilizaremos la violencia para responder con violencia. Cuando están bajos, tenemos que subir. Cuando ellos bajan, nosotros subimos», escribió Joseph.

Los sucesos se habrían producido el pasado viernes 18 de noviembre, pero según fuentes extraoficiales, los bomberos lograron sofocar los siniestros.

Ese tuit de Joseph dista de las palabras que desde hace varios meses viene publicando contra las medidas de la República Dominicana para palear la migración haitiana hacia este lado de la isla.

Irrespetuoso, sabandija, chantajista, mentiroso. Eso son algunos de los epítetos que personalidades y ciudadanos en las redes sociales usaron contra el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, luego que éste calificara al presidente Luis Abinader como racista y xenófobo, y lo comparara además con el dictador Rafael Leónidas Trujillo.

«Ese discurso chantajista de Claude Joseph contra el presidente Luis Abinader por defender RD ,aplicando sus leyes , es el mismo discurso de los traidores internos por décadas . El chantaje ideológico . Con eso han inhibido por décadas acciones contundentes de defensa nacional», escribió en su cuenta de Twitter el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo.

Igual posición tiene el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Chanel Mateo Rosa, quien apuntó además que el exfuncionario haitiano tiene intenciones de aumentar su popularidad de cara a unas posibles elecciones presidenciales en su nación.

«Claude Joseph ya se dió cuenta de cómo puede conseguir seguidores en Haití, ni él pensó que podría ser tan fácil», publicó Rosa en Twitter.

A ellos se sumaron decenas de ciudadanos en las redes sociales contra la postura de Joseph sobre la República Dominicana. «El chantaje de Haití a través de sus voceros La Belique, Claude Joseph, hablando de racismo, solo busca detener la aplicación de la Ley Migratoria. Deportación masiva y organizada de todos los haitianos ilegales», precisó Félix Elías Tavarez.

«Más bien lo que busca la sabandija de Claude Joseph es hacer política a costillas del pueblo dominicano; él sabe que al tocar el tema RD- Haití toca fibras», comentó Natali Cs.

No es la primera vez que Joseph provoca ronchas

Joseph no es la primera vez que arremete contra Abinader y la República Dominicana. Desde hace varios meses el ex primer ministro se manifiesta en contra de la postura dominicana respecto a los haitianos indocumentados y los operativos de deportación masiva que se realizan a través de la Dirección General de Migración.

Las declaraciones del también excanciller haitiano surgen a raíz de que el presidente Luis Abinader señalara como inaceptables e irresponsables las declaraciones ofrecidas por Volker Türk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, quien pidió a la República Dominicana y otros países de la región detener las deportaciones de haitianos hacia su país de origen.

Deportaciones

Desde el pasado lunes la Dirección General de Migración (DGM) ha aumentado los operativos de detención de personas en condición ilegal en el país, siendo la gran mayoría de nacionalidad haitiana.

Las palabras de Joseph que provocaron el avispero en las redes sociales de esta lado de la isla, fueron“Siempre supe que Luis Abinader es un racista que odia a Haití y a los haitianos con todo su corazón. Los actuales abusos flagrantes de los derechos humanos contra los haitianos negros son similares a una limpieza étnica. La política racista de Abinader hacia los haitianos sólo puede compararse con la de Trujillo”, externó Joseph a través de Twitter.

Agregó que continuará denunciando las presuntas acciones “racistas y xenófobas” que imperan en la gestión del mandatario dominicano.

Respalda deportaciones

El exministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, manifestó hoy que las deportaciones de personas (haitianos) ilegales en suelo dominicano es un derecho que le asiste al país.

“Respetando los derechos humanos y los procedimientos que se ejecutan a nivel internacional en ese sentido. No creo que haya ningún tipo de irregularidad en eso, es un derecho que nos asiste, y eso lo hacen todos los países del mundo, a sus ilegales, las personas que no tienen documentación deportarlas”, dijo Pared Pérez.