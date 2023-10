El exprimer ministro de Haití, Claude Joseph, reaccionó este jueves a las declaraciones del embajador dominicano en ese país, Faruk Miguel Castillo, quien aseguró que este estaría detrás de la construcción del canal en el río Dajabón o Masacre, con la finalidad de crear una crisis entre ambas naciones.

Joseph, a través de una publicación en su cuenta de la plataforma X, pidió que dejen de engañar a los dominicanos «para obtener ganancias políticas a corto plazo».

«El pueblo dominicano merece algo mejor que un gobierno que les sigue mintiendo. Ahora saben la verdad, salvo unos pocos que deciden ignorarla. Saben que ambos países firmaron voluntariamente una declaración conjunta reconociendo que Haití no desviará de ningún modo el agua del río Masacre. Usted decidió mantenerlos en la oscuridad al no decirles que había firmado esta declaración conjunta», escribió el diplomático haitiano.

«Cuando me di cuenta de eso, decidí publicar ese documento para que todos puedan saber la verdad. Sí, ahora saben la verdad. Luego, decides volver a mentirles diciéndoles que este es el proyecto de Claude Joseph«, dijo y agregó que no quiere socavar las relaciones de ambos pueblos.

Finalmente, Claude Joseph sostuvo que no es un enemigo del pueblo dominicano, sino que solo defiende los intereses de su país.

«Ahora intentar presentarme como el enemigo número uno del pueblo dominicano es simplemente política barata. No, no lo soy. Yo nunca seré. Estoy defendiendo los intereses de mi país. Eso es lo que hice cuando fui Ministro de Asuntos Exteriores y Primer Ministro y eso es lo que haré siempre. Si eso es lo que me convierte en un “PROVOCADOR”, que así sea», manifestó.

Lo que dijo Faruk Miguel

En un documento, el embajador dominicano afirmó que el canal que se construye en Juana Méndez-Haití no es una obra gubernamental, sino más bien, una iniciativa de grandes productores haitianos encabezados por Joseph.

Detalló que las autoridades diplomáticas desde que supieron de la continuación del canal que empezó en 2016, lo rechazaron de forma tajante, situación que provocó una reunión de la Comisión Mixta Bilateral en la que participaron los embajadores de ambos países y República Dominicana solicitó la documentación y planos, para confirmar que no afectaba el cauce del río.

Seguir leyendo:

Embajador RD afirma canal es obra de Claude Joseph para incidentar

Claude Joseph asegura construcción de canal en río Masacre es un proyecto de Haití