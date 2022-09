Claude Joseph se reunió con miles de jóvenes haitianos

El excanciller de Haití, Claude Joseph, se reunión con miles de jóvenes haitianos a quienes invitó a “comprometerse con el cambio del país”.

La actividad, recogida por el periódico Le Nouvelliste, se produjo por iniciativa del partido político Les Engagés pour le développement (EDE) en las instalaciones del hotel Karibe.

Nota íntegra

Miles de participantes, en su mayoría jóvenes, pagaron su presencia en el hotel Karibe el sábado 3 de septiembre de 2022. La convocatoria fue iniciativa del partido político Les Engagés pour le développement (EDE), cercano al ex primer ministro y canciller haitiano. Claudio José. Para esta nueva estructura política, se trataba de invitar a los participantes a “comprometerse con el cambio del país”. Gilson François, Sterline Civil, Job Berçon son los distintos ejecutivos del partido que intervinieron sucesivamente para llamar a la audiencia a involucrarse, a involucrarse políticamente en las próximas batallas del partido EDE.

El secretario general del partido, Dr. Oméga Chéry, invitó a los asistentes a converger sus compromisos a favor de una causa, a saber, la «construcción de Haití a la dimensión de su historia». “Entonces estoy hablando del compromiso colectivo, el único compromiso real. Los compromisos más poderosos suelen ser por una causa, no necesariamente contra una situación o condición. El compromiso esencial de Nelson Mandela, por ejemplo, no fue contra el apartheid sino por la libertad: libertad para él, para su pueblo e incluso para sus oponentes. Asimismo, el compromiso que hoy los invito a hacer, queridos compatriotas, no es contra un determinado grupo, clase o condición, sino por el desarrollo, por ustedes, por su pueblo, e incluso por sus opresores.

En su discurso, el ex primer ministro ai Claude Joseph atacó a los políticos tradicionales, a los que abogan por «Barikad se avni jenès la», a los que se niegan a que los presidentes electos completen su mandato, a los que solo pueden tomar el poder a través de gobiernos de transición, etc. Continuando con la retórica que viene defendiendo desde hace más de un año, el excanciller no desaprovechó la oportunidad para reafirmar su oposición a los racistas y ultranacionalistas dominicanos. “Haití nunca se transformará en el patio trasero de República Dominicana. Me opongo a la voluntad hegemónica y dominadora de los racistas dominicanos. Recuerdo haberle pedido al presidente Luis Abinader que dejara de hablar mal de Haití en sus discursos oficiales. Debo aclarar que nuestra batalla no está dirigida a toda la República Dominicana. Las dos naciones están condenadas a vivir como hermanos. Luchamos contra los racistas y ultranacionalistas condescendientes. Rindo homenaje a las élites dominicanas que reconocen la existencia del racismo antihaitiano en su país”, remarcó Claude Joseph.

La nueva estructura política de EDE está en su segundo encuentro público. Le Nouvelliste se puso en contacto con el ex primer ministro interino Claude Joseph para saber más sobre este partido político, sus aspiraciones y sus proyectos. Según este último, EDE es un «partido disidente fundado por jóvenes profesionales, ejecutivos de la administración pública, del sector privado, etc.» “Encontramos que hay pocos partidos políticos democráticos en Haití. Hay hombres-partidos, proyectos individuales e individualistas, presentados en forma de partidos políticos, desprovistos de condiciones para el surgimiento de nuevos líderes. EDE es la antítesis de esta forma de hacer las cosas. Abogamos por el liderazgo colectivo. No soy el único que lleva la palabra del partido. Está el secretario general, Dr. Oméga Chéry, los secretarios departamentales, etc. “, dijo Claude Joseph.

¿Cuál es el proyecto de EDE? ¿Participar en las próximas elecciones? Matices de Claude Joseph. “Nuestro partido es parte del largo plazo, con el objetivo de construir un Haití a la escala de su gloriosa historia. Obviamente, todos los partidos apuntan a la toma del poder. La concreción de nuestro proyecto requiere la toma del poder en todos los niveles”, argumentó. El excanciller también respondió a la pregunta sobre si podría postularse para presidente en las próximas elecciones. “En Haití, cuando queremos desacreditar el discurso político de alguien que se hace pasar por unificador, decimos que es candidato a la presidencia. Estamos serenos. Seguiremos hablando de la necesidad de ruptura, compromiso, construir un Haití en la dimensión de su historia y en la necesidad de romper con los discursos de los racistas dominicanos sobre Haití. EDE es un partido democrático con dirección colectiva. Por lo tanto, solo el congreso determinará quiénes serán candidatos en todos los niveles”, dijo Claude Joseph, quien se desempeñó como primer ministro interino de Jovenel Moïse durante unos tres meses.