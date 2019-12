Claudy Daly le responde a todos los que despreciaron y dudaron de ella durante el Miss Universo

La Miss República Dominicana Universo 2019, Claudy Daly, compartió a través de su cuenta de Instagram todo el sacrificio y trabajo que pasó durante su participación en el certamen mundial de Miss Universo que se celebró el pasado ocho de diciembre en Atlanta, George, Estados Unidos.

También dejó un mensaje claro a todas aquellas personas que “restaron a su crecimiento y persona”, además de aquellos que mostraron cierto “racismo y desprecio hacia ella¨.

A continuación el mensaje completo publicado en su cuenta de Instagram:

Durante muchos meses me he estado preparando para Miss Universe, limitandome a escuchar las opiniones de las personas que restaban a mi crecimiento, en el día de ayer lo dí todo y aunque los resultados no fueron los que esperaba me dio gusto saber que el pueblo dominicano está satisfecho con mi trabajo.

Mi labor aun no termina, seguiré trabajando para la juventud de la República Dominicana. Ahora que estoy en la mira del país, me gustaría finalmente responder a todos esos comentarios en mi contra y llevarle mi mensaje a todos:

Yo soy una mujer capaz, feliz y lider. Siempre me he visto de esta manera. República Dominicana no está en mi pecho por una banda, sino por todo lo que la tierra me ha dado. Estoy comprometida a darle a mi país al menos la cuarta parte de lo que me ha dado a mi.

Admito que vi a mi país de otra manera y dudé cuando vi el racismo y desprecio hacia mi y me dolió que solo se fijaran en opiniones populares. Tengo 18 años y he aprendido tanto, no solo de mi experiencia en @missuniverse sino de ustedes: mi pueblo dominicano.

Ya basta, basta de chisme, odio, dolor. No veremos cambio en nuestro país hasta crear cambio en nosotros mismos.

Agradezco a Dios por estar conmigo cada segundo, por darme las fuerzas cada momento que la necesité y por tantos angeles que dispuso en mi camino.

Gracias a toda mi familia, por estar presente en cada uno de mis pasos, pero en especial desde que decidí emprender este camino.

Gracias a todos, ustedes saben quienes son, tendria que hacer otro post para mencionarlos a todos. Los fans, las paginas de belleza.

Tengo la satisfacción de dejar plasmado en la mente de tantas personas y en Miss Universo ser la 3ra llamada por el continente Americano.

Felicidades @zozitunzi por ganar la corona universal, mis mas grandes deseos en tu año de reinado como @missuniverse.

Lo mejor está por venir!!!

Miss República Dominicana Universo 2019: Clauvid Daly.