Claves para evaluar 2021

Estamos finalizando un año duro, sufrible, de cambios y desafíos; producto de una pandemia que dinamito la salud, la economía, el trabajo, lo social y el proyecto de vida.



Cada país se mueve para dinamizar su economía; estimulando el consumo, creando empleo, captando remesas, abriendo el turismo, vacunando y asumiendo controles sanitarios; pero, sobre todo, controlando si se puede la inflación.



Es evidente que nuestro país se ha recuperado rápido, abrió turismo, ha crecido el empleo, la vacunación ha funcionado, hay crecimiento, pero, hay que apostar al desarrollo social y a la equidad en la distribución.



Ahora le corresponde a cada ciudadano practicar su propia auditoría existencial, valorar el año 2021, cómo lo confronto, qué pudo lograr y qué no pudo lograr, si tuvo pérdidas, sino creció o no se pudo recuperar. Pero también, crisis, conflictos, y una lista larga de cosas pendiente por superar o lograr.



Las personas responsables, objetivas, maduras e inteligentes, aprenden a conocerse, son crítico, reflexivo, para autoevaluarse en cada etapa de la vida.



Para empezar, haga su lista de cosas que logro o no logro en el año 2021 en las siguientes áreas: salud, educación, trabajo, ahorros, familia, pareja, económico, inversiones, mudanza, viajes, bienestar, amigos, felicidad y espiritualidad. Su nivel de crecimiento, estabilidad, equilibrio, equidad y eficacia hacia donde apunta; para establecer sus prioridades, su asertividad y su resonancia en la vida.



Ahora sea lo suficientemente valiente para poner nombre y apellido a las trampas, limitaciones y dificultades no superados que le atan o le limitan crecer, avanzar o tomar decisiones en la vida. Existen personas que están paralizadas por décadas, no se enfocan, se viven culpándose, se victimizan o culpan a otras personas de su fracaso o se encuentran circulando en actitudes emocionales negativas: rabia, ira, enojo, frustraciones, remordimiento, odio, resentimiento, tristeza, culpa y desesperanza. Con esas emociones negativas no se logra el bienestar, la felicidad ni fluir en estabilidad psicosocial.



Antes de finalizar el año sea practico, no vuelva a rumiar los mismos pensamientos de siempre. Si alcanzo bienestar, crecimiento, desarrollo y equilibrio, pues, disfrute, celebre, ponga alegría y comparta su merecimiento. Sobre todo, identifique a las personas que le arman el paracaídas para protegerse del peligro, o le motivaron o le limpiaron el camino, sea bondadoso, agradecido y solidario.



A pesar del dolor de la pandemia, de la sociedad dura y desigual en que vivimos, siempre hay que apostar al optimismo, a la esperanza y a los resultados de la vida. En un año es mucho lo que se aprende, se madura y se crece; siempre y cuando se es crítico de espíritu, analítico y tolerante.



Ha sido un año para reevaluar cada área, cada objetivo y cada meta; recordando que la meta tiene inicio y caducidad en lo que se proyecta asumir. Las personas con miedos, culpas, falta de disciplina, desenfocadas, disgregadas e inmaduras pierden su enfoque, prioridad o no reconocen su verdadero talento para innovar, emprender o empezar proyecto de vida.



Para terminar, haga su lista, pero al empezar el nuevo año, empiece con las nuevas metas por lograr para el 2022.

La autodeterminación, la autoconfianza y la motivación son claves para alcanzar propósito de vida; sobre todo que sea visible, sustentable, palpable, tangibles para sentir los bienestares de la vida a lo que todos y todas tenemos derecho.

