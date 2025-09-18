Clayton Kershaw se retirará tras el final de la temporada 2025

Clayton Kershaw, tres veces ganador del Premio Cy Young, se retirará al final de esta temporada, anunciaron los Dodgers de Los Ángeles el jueves.

El zurdo de 37 años, que consiguió su ponche número 3000 en julio, hará su última apertura de la temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los Gigantes de San Francisco.

El 11 veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2014 está en su 18.ª temporada en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers, lo que lo iguala con Zack Wheat y Bill Russell en la mayor cantidad de años en la historia de la franquicia. Kershaw ganó las Series Mundiales en 2020 y 2024.

«En nombre de los Dodgers, felicito a Clayton por su fabulosa carrera y le agradezco los muchos momentos que brindó a los fanáticos de los Dodgers y del béisbol en todo el mundo, así como por todas sus valiosas iniciativas benéficas», declaró Mark Walter, dueño y presidente del equipo, en un comunicado. “La suya es una carrera verdaderamente legendaria, una que sabemos que lo llevará a ser incluido en el Salón de la Fama del Béisbol”.

Kershaw tiene un récord de carrera de 222-96 y 15 blanqueadas, lo que lo convierte en el mejor jugador en activo de las Grandes Ligas.

Su efectividad de 2.54 es la más baja de cualquier lanzador en la era de la pelota viva desde 1920, y su porcentaje de victorias supera al de todos los lanzadores con al menos 200 victorias desde 1900.

La decisión de Kershaw no fue inesperada. Ha tenido problemas con lesiones en los últimos años y comenzó esta temporada en la lista de lesionados mientras se recuperaba de una cirugía en la pretemporada. No lanzó hasta mayo, pero demostró ser un jugador clave cuando la rotación se vio fuertemente afectada por las lesiones.

En 2024, Kershaw se vio obligado a terminar su temporada en agosto debido a una lesión en el dedo del pie que lo limitó a siete aperturas y solo 30 entradas, con un récord de 2-2 y una efectividad de 4.50, las más bajas de su carrera.

Kershaw es uno de los tres lanzadores activos con 3,000 ponches, junto con su excompañero Max Scherzer y Justin Verlander. Kershaw podría ser el último lanzador en alcanzar esta cifra por un tiempo, considerada a menudo una garantía de ingreso al Salón de la Fama. Kershaw sería elegible para Cooperstown en 2031.