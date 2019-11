Cleveland Clinic realiza un trasplante de riñón con robot

CLEVELAND.– Cleveland Clinic es el primer hospital del mundo en realizar con éxito un trasplante de riñón por cirugía robótica de puerto único, que permite colocar todos los instrumentos quirúrgicos y el riñón del donante a través de una pequeña incisión abdominal.

El equipo quirúrgico del Instituto de Urología y Riñón Glickman en Cleveland Clinic incluía a los doctores Jihad Kaouk, director del Centro de Cirugía Robótica y Guiada por Imagen; Alvin Wee, director quirúrgico de trasplante renal; Mohamed Eltemamy, David Goldfarb y Eric Miller.

Estos cirujanos combinaron su experiencia en cirugía de trasplante mínimamente invasiva, robótica y renal para completar con éxito la operación el pasado mes de octubre.

El doctor Kaouk y su equipo fueron los primeros en el país en realizar con éxito una prostatectomía robótica de puerto único y una cirugía de cáncer de riñón en septiembre de 2018.

Esta técnica quirúrgica más reciente proporciona evidencia de que el método de un solo puerto es factible no solo para pacientes con cáncer, sino también para pacientes que necesitan un trasplante de riñón.

“El objetivo no era solo hacer una incisión más pequeña, sino también minimizar el área en la que se realizó la operación limitando el número de cortes que se realizan al paciente”, dijo el doctor Kaouk.

“Esto dio como resultado un mínimo de dolor postoperatorio y no se necesitaron opioides después de la cirugía”.

La plataforma robótica de puerto único puede proporcionar una alternativa para pacientes apropiados, incluso aquellos con obesidad o anatomía difícil.

Durante la operación, el equipo quirúrgico realizó una pequeña incisión de cuatro centímetros en el abdomen del paciente. Luego, el cirujano utilizó el robot de puerto único para preparar el espacio para el riñón del donante, conectar los vasos sanguíneos y finalmente reconstruir el drenaje urinario, antes de suturar la incisión.

“El método robótico de puerto único es muy prometedor”, dijo el doctor Wee.

“Esperamos continuar perfeccionando esta técnica y nuestro equipo se siente optimista de lo que esta cirugía mínimamente invasiva puede agregar a nuestra gama de opciones para el trasplante del riñón”.

El doctor Emilio Poggio, director médico del Programa de Trasplante de Riñón, dijo: “El trasplante de riñón sigue siendo la mejor opción de tratamiento para pacientes con enfermedad renal en etapa terminal y es un campo muy dinámico donde la innovación ofrece nuevas oportunidades para la atención personalizada.

Como tal, este primer trasplante de riñón agrega una práctica de vanguardia en el cuidado de estos pacientes”.