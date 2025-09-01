El clima de la semana en República Dominicana: Polvo del Sahara y lluvias dispersas 

El clima de la semana en República Dominicana: Polvo del Sahara y lluvias dispersas 

 Este 1 de septiembre da inicio al mes más caluroso del año en República Dominicana.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

“Septiembre se ha caracterizado por desarrollar temperaturas extremas en gran parte del país debido a la madurez del verano y a la influencia de los vientos húmedos procedentes del Mar Caribe”, indicó.

“La radiación solar es el ingrediente perfecto para incrementar el calor sofocante en el territorio dominicano: con una sensación térmica muy elevada entre las 10 AM y las 5 PM, con las 2 PM como la hora más calurosa del día”, agregó.

Suriel reveló además que este período de temperaturas extremas se extiende en RD desde principios de agosto hasta finales de octubre, con septiembre llevándose el trofeo por ser el mes más sofocante.

“En las próximas 24 a 48 horas podrían desarrollarse algunas lluvias moderadas hacia el norte, noroeste, Cordillera Central, zona fronteriza y sur, por la incidencia de una vaguada y los vientos húmedos”, explicó.

Vaticinó que el miércoles se acercará la onda tropical número 33, la cual incrementará las posibilidades de lluvias principalmente hacia la región del Cibao: su influencia durará hasta el viernes con sus remanentes aportando descargas eléctricas.

